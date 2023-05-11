Член комитета Госдумы по обороне Соболев предложил отправлять неслуживших на отдельные военные сборы

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не проходивших срочную службу россиян могут призвать на отдельные сборы по получению военно-учетной специальности. При этом он подчеркнул, что подобная практика не должна коснуться тех граждан, которые не проходили военную службу в связи с проблемами со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Соболев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктор Соболев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Неслужившие россияне могут привлекаться к другим сборам для того, чтобы получить военно-учетную специальность. Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На сборах им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность»,— сказал Виктор Соболев Ura.ru. Он добавил, что после получения военно-учетной специальности граждан можно будет призывать на обычные сборы.

В январе Виктор Соболев говорил, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на сборы для получения военно-учетной специальности, чтобы они не стали «пушечным мясом». Подобную меру он обосновал необходимостью создать обученный мобилизационный резерв. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в ответ заявил, что подобная практика не рассматривается.

10 мая президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы. Сроки сбора и количество граждан, которые будут призваны, в доступной части документа не уточняются. Согласно ст. 54 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность военных сборов не может превышать два месяца.

Лусине Баласян