Депутат Соболев: неслуживших россиян старше 30 лет будут привлекать на военные сборы

Депутат от фракции КПРФ и член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности, и чтобы они не были «пушечным мясом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Соболев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктор Соболев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв»,— сказал господин Соболев изданию Ura.ru. Он добавил, что на военные сборы нужно также вызывать запасников и резервистов, которые не имеют военной специальности.

12 января господин Соболев предложил отправлять на военные сборы на полгода «всю молодежь». По его мнению, это нужно для составления обязательного мобилизационного резерва на случай «крупномасштабной войны с НАТО». Депутат от «Единой России» Александр Толмачев полагает, что для обучения азам военной подготовки российской молодежи будет достаточно ежегодных и обязательных военных сборов продолжительностью 21 день.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предложил поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года и увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин «концептуально» поддержал предложение главы Минобороны. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв в армию людей в возрасте до 30 лет могут начать уже этой весной.

Эрдни Кагалтынов