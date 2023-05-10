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Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности»,— отмечено в первом пункте указа.

Пункты 2 и 3 скрыты грифом «для служебного пользования». Четвертый пункт возлагает ответственность за исполнение указа на правительство РФ и органы исполнительной власти в регионах.

Указ о призыве резервистов на военные сборы президент РФ подписывает регулярно. Согласно ст. 54 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность военного сбора не может превышать два месяца.

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