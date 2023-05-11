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Коммерсантъ FM
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В ЕС призвали Грузию соблюдать санкции против российских авиакомпаний

Евросоюз считает, что Грузии следует неукоснительно соблюдать санкции в отношении авиаотрасли России и не пускать российские самолеты на свою территорию, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям»,— сообщил господин Стано в ходе своего брифинга. Петер Стано также призвал Грузию не обслуживать «небезопасные» российские самолеты, согласно санкциям, введенными США и ЕС.

По его словам, у ЕС нет никаких механизмов, способных повлиять на действия грузинских властей, но в Брюсселе надеются, что Тбилиси будет продолжать политику евроинтеграции.

Вчера, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сообщали, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией. По ее мнению, для грузин это решение неприемлемо из-за военного конфликта России с Украиной. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поддержал решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения. В Тбилиси вчера вечером прошел митинг против восстановления прямых полетов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия искупила визу».

Александр Кислов

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