Глава МИД Венгрии: 11-й пакет санкций против России не затронет ядерную энергетику

В рамках 11-го пакета санкций нет запрета на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Переговоры по 11-му пакету санкций начались в среду в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности. И как я уже раньше говорил, Венгрия никоим образом не согласится с такими предложениями»,— сказал господин Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым (цитата по ТАСС).

Петер Сийярто также заявил, что Венгрия рассматривает нападения на нефтепровод «Дружба» как угрозу своей энергетической безопасности. «В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу,— это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее российские власти и представители «Транснефти» не раз сообщали об атаках на системы нефтепровода «Дружба» в приграничных регионах. О последнем подобном инциденте сообщалось 10 мая.

8 мая Еврокомиссия передала членам Евросоюза проект 11-го пакета санкций против России. По информации Bloomberg, ЕС рассматривает введение запрета на транзит товаров через Россию. Дипломатические источники Reuters говорили, что обсуждение нового раунда ограничений будет долгим, так как не все страны согласны с предложенными ограничениями.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко