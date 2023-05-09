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Коммерсантъ FM
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Армения подтвердила запланированную на 14 мая в Брюсселе встречу Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая проведут встречу в Брюсселе, после чего переговоры пройдут в Кишиневе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Ранее о переговорах лидеров двух стран в Брюсселе сообщала Financial Times.

«Считаю, что попытаемся работать в том направлении, чтобы по возможности приблизить позиции и достичь прогресса»,— сказал господин Григорян журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, где именно будет подписано мирное соглашение, пока не определено.

Он добавил, что в Кишиневе к Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. FT писала, что встреча пройдет на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Молдавии 1 июня. Источник FT сообщал, что встреча в Брюсселе 14 мая пройдет при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном усилилась после того, как в апреле Азербайджан установил КПП на границе двух стран в Лачинском коридоре. 4 мая в Вашингтоне встретились главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Армен Григорян заявил, что прогресса по главным вопросам в ходе переговоров достичь не удалось.

Подробности — в материале «Ъ» «Армяно-азербайджанский конфликт пустили по миру».

Лусине Баласян

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