Лекарствам добавили дистанции

По итогам 2022 года объем российского сегмента e-pharma (онлайн-продажи аптек без учета маркетплейсов) составил 239 млрд руб., увеличившись за год на 44%. Средний чек на онлайн-рынке аптечной продукции составил 1,7 тыс. руб., подсчитали в агентстве Data Insight.

Российские аптеки получили право торговать безрецептурными лекарствами дистанционно в апреле 2020 года. До этого продажи существовали, однако считались нелегальными, поэтому их объем был ограничен. Стремительный рост продаж в 2020 году обеспечили пандемия и введение противоэпидемических ограничений, сделавших покупки лекарств в традиционном формате затруднительными для категорий населения, вынужденных соблюдать карантин. В 2021 году темпы прироста этого сегмента рынка замедлились, что, вероятно, является свидетельством того, что в 2020-м многие покупали препараты с запасом, опасаясь сложностей с логистикой или новых карантинных ограничений.

Как отмечают аналитики Data Insight, доля сегмента e-pharma от объема всего фармацевтического рынка России остается относительно небольшой. С 9% в 2020 году в 2022-м она увеличилась до 14%. В агентстве считают, что такую динамику обеспечили органический рост всего рынка e-сommerce, перетекание покупок потребителей из офлайна в онлайн, а также и инфляционные процессы. Действительно, рынок электронной торговли в 2020–2021 годах рос сопоставимыми темпами (на 52% и 38% соответственно). В 2022-м темпы прироста снизились до 30%. Отметим, что в целом объем розничных продаж лекарств вне зависимости от формата их приобретения в 2020–2022 годах также увеличивался (на 11%, 4% и 15% соответственно).

Динамику прироста сегмента онлайн-продаж лекарств по итогам 2023 года будут, вероятно, определять как облегчение симптомов протекания коронавирусной инфекции (Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила об окончании пандемии, подробнее см. “Ъ” от 10 мая), так и расширение возможностей покупки через интернет ряда рецептурных препаратов. Хотя вначале их продажи будут возможны только в нескольких регионах РФ, в которых действует система электронных рецептов, очевидно, что спрос на «рецептурку» будет существенным (см. “Ъ” от 22 июля 2022 года).

Анастасия Мануйлова