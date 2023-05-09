Медицина оправилась от пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая фактически объявила о завершении пандемии — сказано, что СOVID-19 становится «постоянной проблемой в области здравоохранения», но уже больше не является чрезвычайной ситуацией в международном масштабе. Об этом свидетельствует и зафиксированное аналитиками ВОЗ восстановление работы систем здравоохранения в большинстве стран мира. Сложности, однако, остаются — часть опрошенных ВОЗ представителей национальных минздравов жалуется на нехватку медработников и сервисов мониторинга здоровья, а также на несовершенство моделей предоставления медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на переход от режима пандемии к трудовым будням, врачи продолжают задаваться системными вопросами о том, что ждет здравоохранение в будущем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Несмотря на переход от режима пандемии к трудовым будням, врачи продолжают задаваться системными вопросами о том, что ждет здравоохранение в будущем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Системы здравоохранения большинства стран постепенно восстанавливают свою работу, поскольку распространение коронавируса перестало носить характер пандемии. Об этом 5 мая заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. «Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал нам объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса»,— сообщил глава организации.

Таким образом, пандемия продлилась чуть более трех лет — первые случаи заболевания были зафиксированы в марте 2020 года. За это время от коронавируса, по оценкам ВОЗ, умерли около 20 млн человек. Из них 6,9 млн — скончались непосредственно от COVID-19, остальные — от вызванных вирусом осложнений уже имевшихся заболеваний.

По мере того как коронавирус мутировал и его симптомы становились все более легкими, большинство стран мира смогли наладить работу своих систем здравоохранения, следует из вышедшего накануне доклада ВОЗ, основанного на опросе министерств здравоохранения 139 стран. Организация проводит такой опрос уже четвертый раз — первый был организован в мае 2020 года.

По его данным, доля стран, в которых системы здравоохранения испытывают сбои из-за распространения коронавируса, на начало 2023 года составила лишь 23% — в разгар пандемии, в июле 2020 года, этот показатель составлял 59%. Доля стран со сбоями в работе служб первичной медико-санитарной помощи сократилась с 53% до 26%, неотложной помощи — с 35% до 16%.

Ожидаемо системы здравоохранения стран с высоким уровнем дохода продемонстрировали более быстрые темпы восстановления — в них перебои затронули только 12% всех предоставляемых медицинских услуг.

В странах с доходом выше среднего показатель составил 21%, ниже среднего — 26%, с низким доходом — 25%.

Доля стран, сообщивших о сбоях в поставках оборудования, медицинских средств и медизделий, необходимых для бесперебойной работы, также уменьшилась почти в два раза, до 24%. Чаще всего в начале этого года респонденты жаловались на сложности с поставками медицинских расходных материалов (82%), лекарств (77%) и реагентов для лабораторий (75%).

Большинство представителей опрошенных стран заявили о своей готовности (несмотря на возвращение фокуса на лечение хронических неинфекционных заболеваний) осуществлять подготовительные меры на случай новой вспышки какого-либо вируса. Чаще всего (64%) респонденты отмечали, что зарезервировали на такой случай дополнительные средства для поддержки национальной системы здравоохранения. 60% сообщили об улучшении инфраструктуры, необходимой для диагностики заболеваний, 54% — об информировании населения о важности профилактики.

В то же время абсолютное большинство минздравов (90%) отметили, что для эффективной работы им не хватает ресурсов.

30% пожаловались на нехватку медицинских работников, 28% — на сложности с внедрением сервисов по мониторингу здоровья населения на национальном уровне, 20% заявили о необходимости реформировать существующую в их стране модель здравоохранения.

Отметим, что Россия, хотя и восстановила оказание плановой государственной медицинской помощи населению в прежнем объеме (об этом косвенно свидетельствует и снижение темпов прироста рынка частной медицины, по данным Росстата, в 2021 году они были равны 26%, в 2022-м — 8%), также испытывает сложности в части достаточности медицинских работников. Чтобы восстановить их интерес к работе в госсекторе после завершения программы «ковидных» доплат, Минздрав разработал новую систему денежного поощрения (подробнее см. “Ъ” от 19 января).

Анастасия Мануйлова