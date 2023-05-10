Заместитель специального назначения

В правительстве Курганской области ввели должность заместителя губернатора, который будет курировать вопросы безопасности и поддержки специальной военной операции (СВО). На этот пост с 10 мая назначен помощник главы региона Станислав Носков, ранее возглавлявший управление специальных программ аппарата губернатора. До сих пор главы регионов отдельных должностей вице-губернатора для кураторов СВО не вводили, поручая эти вопросы чиновникам более низкого уровня или передавая в нагрузку своим действующим заместителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Курганской области по вопросам СВО Станислав Носков

Фото: @kurganskayaobl Вице-губернатор Курганской области по вопросам СВО Станислав Носков

Фото: @kurganskayaobl

Об изменении состава и структуры правительства Курганской области и, в частности, учреждении должности заместителя губернатора, курирующего отдельный блок по вопросам безопасности и поддержки СВО, пресс-служба регионального правительства сообщила 9 мая. Подписанным губернатором Вадимом Шумковым документом число его заместителей увеличено с шести до семи (включая первого). На новую должность с 10 мая назначен 49-летний Станислав Носков, который до этого был помощником главы области и и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора. «В должности заместителя губернатора Станислав Носков будет отвечать за работу управления специальных программ, включая поддержку СВО, а также департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды, включая координацию работы по направлению ГО и ЧС, взаимодействие с профильными федеральными ведомствами по вопросам общественной безопасности, правопорядка, военной службы, а также патриотического воспитания»,— сообщили в правительстве.

Фактически господин Носков курировал вопросы, связанные с СВО, с тех пор, как возглавил управление специальных программ в ноябре 2022 года. Это ведомство, созданное в мае 2021-го, занимается мобилизационной подготовкой, взаимодействием с правоохранительными органами и защитой гостайны.

Станислав Носков в 1994 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 1999–2000 годах участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в 2005–2018 годах проходил службу в ГУ МЧС по Курганской области, дослужившись до первого заместителя начальника управления. В октябре 2018-го назначен замглавы управления реабилитации территорий и защиты населения региона. После реорганизации этой структуры в 2020 году стал врио директора департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а с августа 2021-го по ноябрь 2022-го возглавлял этот департамент.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает введение должности специального вице-губернатора по СВО логичным, но во многом популистским решением: «Вадим Шумков — один из тех губернаторов, кто достаточно прямо и убедительно, а главное регулярно высказывается по теме СВО. Понятно, что сейчас в регионах открываются отделения госфонда поддержки участников СВО “Защитники Отечества”, но создание специальной должности выглядит избыточным. Мне кажется, это достаточно популистская мера». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что господин Шумков — «один из наиболее идеологизированных губернаторов, активнее других выступающий с военной тематикой».

А объединение в одной должности двух разных тем (региональная безопасность и СВО), по мнению эксперта, позволяет «подчеркнуть идеологический активизм и попробовать скорректировать негативную для области повестку».

Напомним, в начале мая в Курганской области резко обострилась ситуация с природными пожарами. Из-за сильного ветра, сухой и жаркой погоды огонь в нескольких районах перешел на дома и садовые товарищества, не обошлось без жертв. 7 мая в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. СКР расследует уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), еще шесть дел возбуждены по ст. ст. 168 и 261 УК РФ («Уничтожение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем и уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем»).

Отметим, что специальные должности для чиновников, курирующих вопросы СВО, введены и в ряде других регионов, но на более низком уровне. Например, в Туве в январе 2023-го спецпредставителем главы республики по вопросам СВО был назначен Тимур Куулар, до этого работавший зампредом тувинского правительства по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. А в Бурятии вопросами поддержки участников СВО и членов их семей занимается специальный советник главы региона Илья Михалев.

В большинстве же субъектов РФ эти вопросы отдают в нагрузку действующим чиновникам. Так, в Татарстане вопросы организации призыва и отправки военнослужащих в зону СВО курирует вице-премьер Лейла Фазлеева, в Удмуртии этими проблемами занимается зампред правительства по вопросам безопасности, экс-глава управления Росгвардии по республике Ильяс Ханнанов, а в Забайкалье соответствующие обязанности распределены между тремя заместителями губернатора. Особняком в этом плане стоит Якутия, где для решения связанных с СВО вопросов в октябре 2022-го был создан Единый координационный центр. Но и там его возглавил действующий чиновник — постоянный представитель республики при президенте РФ, первый зампред правительства Якутии Андрей Федотов.

Юлия Гарипова, Челябинск; корсеть «Ъ»