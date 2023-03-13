Новые регионы не идут окружным путем

Спустя почти полгода после присоединения к РФ четырех новых субъектов эти территории по-прежнему находятся вне рамок привычной региональной управленческой вертикали: они не включены в состав какого-либо федерального округа и не имеют собственного полпреда. Собеседники “Ъ” говорят, что этот вопрос в повестке Кремля пока не стоит, потому что администрация президента управляет новыми регионами напрямую, а задача полпредов – координация работы местных подразделений федеральных органов, которые в данном случае пока лишь формируются. Вопрос полпредства может быть решен после выборов в этих субъектах, а то и после фактического закрепления границ с Украиной, предполагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что вопрос объединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в федеральный округ «давно назрел», в конце февраля заявил спикер Госсовета (парламента) Крыма, глава комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему РФ Владимир Константинов. «Затягивать с этим нет смысла. Во время наших последних посещений Донецка, Луганска, Херсонской области стало ясно, что интеграционные процессы надо держать на контроле. Это вопросы очень непростые, мы по судьбе Крыма хорошо знаем»,— сказал господин Константинов, добавив, что в свое время создание Крымского федерального округа (КФО) позволило «решать вопросы быстро, на месте».

Напомним, КФО был создан 21 марта 2014 года — спустя три дня после подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ и одновременно с подписанием соответствующего конституционного закона. Округ возглавил выходец из структур Минобороны Олег Белавенцев, который проработал на посту полномочного представителя президента вплоть до упразднения КФО. 28 июля 2016 года Крым и Севастополь «в целях повышения эффективности органов государственной власти» вошли в состав Южного федерального округа. Тогда в администрации президента (АП) объясняли этот шаг завершением «переходного периода» в процессе интеграции новых субъектов.

Накануне вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ (соответствующие договоры были подписаны 30 сентября 2022 года) «Ведомости» сообщали, что КФО может быть воссоздан в расширенном составе — помимо Крыма и Севастополя в него якобы могут войти новые территории. Основным кандидатом на пост полпреда источники издания называли бывшего вице-премьера и экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, объясняя, что в такой сложной ситуации руководить федеральным округом должен «политический тяжеловес». Однако после присоединения субъектов ни создания КФО, ни назначения господина Рогозина полпредом не последовало.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 марта журналистам, что решений насчет вхождения новых субъектов в какой-либо федеральный округ в АП пока не принималось, хотя «различные варианты изучаются». «Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости»,— заверил господин Песков.

Источники, близкие к руководству двух новых субъектов, рассказали “Ъ”, что Кремль не доводил до местных властей решений на этот счет, поэтому никакой подготовительной работы с их стороны не ведется. «Администрация президента взяла на себя функции федерального округа и успешно с этим справляется,— заявил “Ъ” курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий.— Этот вопрос может быть актуален уже в процессе стабилизации, полного освобождения этих территорий от националистов. Сейчас, как говорится, прямое управление АП». Аналогичной точки зрения придерживается и курирующий Херсонскую область депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. «Один из основных путей интеграции — это формирование законодательной структуры власти (области присоединились к РФ без действующих парламентов, их выборы должны пройти 10 сентября.— “Ъ”). Думаю, как все структуры будут сформированы, так и станет вопрос по федеральному округу»,— заявил господин Кастюкевич “Ъ”.

Два источника “Ъ” в АП говорят, что вопроса создания федерального округа пока нет в повестке Кремля. Один из них считает, что вряд ли этот вопрос встанет раньше проведения выборов на новых территориях, другой — что этого не произойдет до окончания специальной военной операции. «Все, кто рассуждает об этом вопросе, забывают о том, чем занимаются полпредства. Они нужны для координации работы подразделений федеральных ведомств. А большинство из них на новых территориях сейчас не работают»,— объясняет еще один источник “Ъ”, близкий к АП.

Политтехнолог Евгений Минченко полагает, что вопрос федерального округа на новых территориях неактуален для Кремля по очевидным причинам. «Там сейчас разворачивается борьба. Думаю, все-таки когда уже зафиксируется как-то более или менее понятно линия разграничения, устаканятся количество регионов и их реальные административные границы, тогда уже будет иметь смысл создавать новый федеральный округ»,— поясняет эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров