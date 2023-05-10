Губернатор сообщил о сбитом над Курском беспилотнике, никто не пострадал

Силы ПВО сегодня, 10 мая, утром сбили «вражеский беспилотник» под Курском, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но повреждены газовая труба и фасад дома, уточнил губернатор.

В Курской области введены желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. 2 мая господин Старовойт сообщал, что из-за обстрела со стороны Украины повреждены семь домов. 3 мая по той же причине были повреждены крыша поликлиники и газопровод низкого давления. В обоих случаях пострадавших не было.

Лаура Кеффер