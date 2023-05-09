Гладков: при обстреле Сподарюшино загорелись два дома, никто не пострадал

Под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, загорелось два частных домовладения, никто не пострадал.

«В домах никого не было: жители переехали в безопасное место»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 мая. Ночью был обстрелян город Шебекино, снаряд упал между двумя многоквартирными домами, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер