ВСУ обстреляли белгородское Шебекино из ствольной артиллерии, повреждены восемь домов и два автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле украинскими военнослужащими Шебекина. На этот раз город они атаковали из ствольной артиллерии. Обошлось без пострадавших.
Фото: t.me / vvgladkov
Как уточнил глава региона, часть снарядов «легла» рядом с восемью частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна в них, а также окна в хозпостройке. Помимо этого есть повреждения в двух автомобилях. Еще часть снарядов «легла» в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории.