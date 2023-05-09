ВСУ обстреляли белгородское Шебекино из ствольной артиллерии, повреждены восемь домов и два автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле украинскими военнослужащими Шебекина. На этот раз город они атаковали из ствольной артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

Как уточнил глава региона, часть снарядов «легла» рядом с восемью частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна в них, а также окна в хозпостройке. Помимо этого есть повреждения в двух автомобилях. Еще часть снарядов «легла» в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории.

Владимир Зоркий