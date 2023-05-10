ФТС: объем экспорта из РФ по ряду позиций превысил показатели 2019 года

По итогам первого квартала показатели импорта в России оказались «суммарно не хуже», чем годом ранее, заявил ТАСС врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, объем экспорта по некоторым позициям превысил показатели 2019 года.

Как утверждает господин Давыдов, в этом году «импорт идет очень неплохо». «Я не скажу, что прям все рекордно… В прошлом году, до начала СВО, импорт был рекордный, потом было падение. Если смотреть по первому кварталу прошлого года, у нас суммарно результаты не хуже, чем в прошлом году»,— сказал он.

Врио главы ФТС уверяет, что объем экспорта из РФ, за исключением нефти и газа, сильно не пострадал из-за санкций. «Экспорт — определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся. В остальном у нас объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились»,— утверждает он.

В марте ФТС частично возобновила публикацию данных о внешней торговле. По итогам 2022 года ее оборот вырос на 8,1% год к году, до $850,5 млрд. В первом квартале 2023 года ФТС снизила перечисления в бюджет на 35,1% год к году, до 1,288 трлн руб.

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