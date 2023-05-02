Несильно упали, невысоко отскочили

Влияние санкций на российскую экономику, по оценке МВФ, приведенной в европейском региональном докладе фонда, в прошлом году смягчил рекордный профицит торговли и рост госрасходов. В этом же году в фонде ждут падения экспортной выручки РФ из-за усиления внешних ограничений, что среднесрочно ограничит потенциальный рост ее экономики до 1% ВВП в год. Дополнительное сокращение профицита текущего счета предусматривает и обновленный прогноз российского Центробанка. При этом для самой Европы общей проблемой станет сохранение высокой инфляции при низких темпах роста в этом году, что ограничит возможности для смягчения монетарной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост экспорта при падении импорта может избавить Россию от ощутимой части профицита торгового баланса и ограничить будущий рост, полагают в МВФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рост экспорта при падении импорта может избавить Россию от ощутимой части профицита торгового баланса и ограничить будущий рост, полагают в МВФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российская экономика, по оценке МВФ, оказалась более устойчивой к воздействию санкций, чем предполагали аналитики. Ее рост возобновился уже во втором полугодии 2022 года и был поддержан в том числе резким увеличением госрасходов — их влияние в фонде оценивают в 4% ВВП. В этом году МВФ прогнозирует рост ВВП РФ на 0,7% (эта оценка не изменилась по сравнению с апрельским прогнозом по мировой экономике), но ждет резкого сокращения экспортной выручки от поставок нефти и газа. В фонде считают преждевременным оценивать влияние потолка цен на российские нефтепродукты (он действует с начала февраля), но отмечают, что введение потолка на сырую нефть на уровне $60 за баррель не привело к сокращению поставок, хотя и увеличило размер дисконта.

В МВФ также снизили оценку потенциального роста российской экономики до уровня ниже 1% в год — из-за усиления изоляции, вызванной торговыми и финансовыми санкциями, ограничениями на доступ к технологиям и оттоком человеческого капитала. Снижение этого прогноза означает, что к 2027 году российский ВВП может оказаться на 8% ниже, чем ожидалось до начала военной операции РФ на Украине.

Более выраженного снижения экспорта в этом году ждут и в Банке России, опубликовавшем обновленный прогноз в прошлую пятницу. С точки зрения темпов роста, пониженной инфляции (см. “Ъ” от 28 апреля) и повышенного потребительского спроса обновленный среднесрочный прогноз ЦБ соответствует прогнозу Минэкономики. Единственным заметным отличием является видение ЦБ перспектив внешней торговли. По мнению экономистов регулятора, товарный экспорт будет снижаться быстрее, а импорт — расти чуть быстрее, чем прогнозировали в министерстве. Так, по прогнозу ЦБ, в 2023 году экспорт составит $435 млрд против $466 млрд по оценке Минэкономики, что предполагает более заметное влияние внешних ограничений на вывоз товаров из России. Оценки же импорта более схожи: $318 млрд против $314 млрд соответственно. Прогноз текущего счета платежного баланса в результате снижен с $66 млрд до $47 млрд.

Прогноз экспорта ЦБ заметно отличается и от актуального майского консенсуса FocusEconomics, где медианный аналитик видит экспорт на уровне $462 млрд, а импорт — в $288 млрд в 2023 году. Когда теперь будет обновлен консенсус-прогноз и будут ли оценки сопоставимы после закрытия правительством официальных данных о добыче нефти и газа до апреля 2024 года — неизвестно. Впрочем, Александр Исаков из Bloomberg Economics не видит в этом большой проблемы для прогнозистов, так как «цифры по добыче широко репортятся ОПЭК, МЭА и так далее, а цифры по экспорту тоже нормально отслеживаются».

Европейские экономики в этом году столкнутся с проблемами как низкого роста, так и высокой инфляции: в развитых странах региона темпы роста ВВП замедлятся до 0,7% против 3,6% в 2022 году, следует из регионального обзора МВФ по Европе. В развивающихся странах региона (кроме России, Украины, Белоруссии и Турции) рост замедлится с 4,4% до 1,1%. В то же время показатели базовой инфляции (за вычетом цен на энергию и продовольствие), как ожидают в МВФ, будут оставаться на «некомфортно высоких» уровнях даже к концу 2024 года, и это обусловит сохранение жесткой монетарной политики на более долгий период.

Отдельно в МВФ указывают на риски переоценки стоимости недвижимости в европейских странах, в среднем ее уровень составляет 15–20%. Повышение ставок и удорожание ипотеки, впрочем, уже привело к снижению цен во многих странах — для банков эта ситуация может стать проблемной лишь в случае падения цен более чем на 20%. Риски для финансовой стабильности, впрочем, не должны препятствовать повышению ставок, попутно должна ужесточаться и бюджетная политика, в том числе за счет отмены мер поддержки, связанных с энергетическим кризисом, полагают в фонде.

Татьяна Едовина, Артем Чугунов