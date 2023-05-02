Несильно упали, невысоко отскочили

Влияние санкций на российскую экономику, по оценке МВФ, приведенной в европейском региональном докладе фонда, в прошлом году смягчил рекордный профицит торговли и рост госрасходов. В этом же году в фонде ждут падения экспортной выручки РФ из-за усиления внешних ограничений, что среднесрочно ограничит потенциальный рост ее экономики до 1% ВВП в год. Дополнительное сокращение профицита текущего счета предусматривает и обновленный прогноз российского Центробанка. При этом для самой Европы общей проблемой станет сохранение высокой инфляции при низких темпах роста в этом году, что ограничит возможности для смягчения монетарной политики.
Рост экспорта при падении импорта может избавить Россию от ощутимой части профицита торгового баланса и ограничить будущий рост, полагают в МВФ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Российская экономика, по оценке МВФ, оказалась более устойчивой к воздействию санкций, чем предполагали аналитики. Ее рост возобновился уже во втором полугодии 2022 года и был поддержан в том числе резким увеличением госрасходов — их влияние в фонде оценивают в 4% ВВП. В этом году МВФ прогнозирует рост ВВП РФ на 0,7% (эта оценка не изменилась по сравнению с апрельским прогнозом по мировой экономике), но ждет резкого сокращения экспортной выручки от поставок нефти и газа. В фонде считают преждевременным оценивать влияние потолка цен на российские нефтепродукты (он действует с начала февраля), но отмечают, что введение потолка на сырую нефть на уровне $60 за баррель не привело к сокращению поставок, хотя и увеличило размер дисконта.
В МВФ также снизили оценку потенциального роста российской экономики до уровня ниже 1% в год — из-за усиления изоляции, вызванной торговыми и финансовыми санкциями, ограничениями на доступ к технологиям и оттоком человеческого капитала. Снижение этого прогноза означает, что к 2027 году российский ВВП может оказаться на 8% ниже, чем ожидалось до начала военной операции РФ на Украине.
Более выраженного снижения экспорта в этом году ждут и в Банке России, опубликовавшем обновленный прогноз в прошлую пятницу. С точки зрения темпов роста, пониженной инфляции (см. “Ъ” от 28 апреля) и повышенного потребительского спроса обновленный среднесрочный прогноз ЦБ соответствует прогнозу Минэкономики. Единственным заметным отличием является видение ЦБ перспектив внешней торговли. По мнению экономистов регулятора, товарный экспорт будет снижаться быстрее, а импорт — расти чуть быстрее, чем прогнозировали в министерстве. Так, по прогнозу ЦБ, в 2023 году экспорт составит $435 млрд против $466 млрд по оценке Минэкономики, что предполагает более заметное влияние внешних ограничений на вывоз товаров из России. Оценки же импорта более схожи: $318 млрд против $314 млрд соответственно. Прогноз текущего счета платежного баланса в результате снижен с $66 млрд до $47 млрд.
Прогноз экспорта ЦБ заметно отличается и от актуального майского консенсуса FocusEconomics, где медианный аналитик видит экспорт на уровне $462 млрд, а импорт — в $288 млрд в 2023 году. Когда теперь будет обновлен консенсус-прогноз и будут ли оценки сопоставимы после закрытия правительством официальных данных о добыче нефти и газа до апреля 2024 года — неизвестно. Впрочем, Александр Исаков из Bloomberg Economics не видит в этом большой проблемы для прогнозистов, так как «цифры по добыче широко репортятся ОПЭК, МЭА и так далее, а цифры по экспорту тоже нормально отслеживаются».
Европейские экономики в этом году столкнутся с проблемами как низкого роста, так и высокой инфляции: в развитых странах региона темпы роста ВВП замедлятся до 0,7% против 3,6% в 2022 году, следует из регионального обзора МВФ по Европе. В развивающихся странах региона (кроме России, Украины, Белоруссии и Турции) рост замедлится с 4,4% до 1,1%. В то же время показатели базовой инфляции (за вычетом цен на энергию и продовольствие), как ожидают в МВФ, будут оставаться на «некомфортно высоких» уровнях даже к концу 2024 года, и это обусловит сохранение жесткой монетарной политики на более долгий период.
Отдельно в МВФ указывают на риски переоценки стоимости недвижимости в европейских странах, в среднем ее уровень составляет 15–20%. Повышение ставок и удорожание ипотеки, впрочем, уже привело к снижению цен во многих странах — для банков эта ситуация может стать проблемной лишь в случае падения цен более чем на 20%. Риски для финансовой стабильности, впрочем, не должны препятствовать повышению ставок, попутно должна ужесточаться и бюджетная политика, в том числе за счет отмены мер поддержки, связанных с энергетическим кризисом, полагают в фонде.