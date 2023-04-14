В первом квартале 2023 года ФТС снизила перечисления в бюджет на 35,1% год к году

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в первом квартале 2023 года перечислила в бюджет РФ 1,288 трлн руб., сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В сравнении аналогичным периодом 2022-го поступления сократились на 35,1%, тогда сумма составила 1,983 трлн руб.

За указанный период 2023-го таможенные органы зарегистрировали свыше 900 тыс. деклараций на товары. Доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных составила 1,07% (0,23% — экспорт и 1,39% — импорт), указал «Интерфакс».

В январе—феврале 2023-го разница в объеме финансовых трансферов год к году составила 38,6%. Всего за 2022 год ФТС перечислила в бюджет 6,2 трлн руб. (при ввозе товаров — 3,3 трлн руб., при вывозе товаров — 2,7 трлн руб., прочие доходы — 0,2 трлн руб.).

Григорий Лейба