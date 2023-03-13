ФТС России частично возобновляет публикацию данных о внешней торговле

Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении ФТС отмечается, что стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.

О приостановке размещения данных об экспорте и импорте ФТС объявила в апреле 2022 года после введения западных санкций. Глава ФТС Владимир Булавин объяснил это решение желанием «избежать некорректных оценок и спекуляций».