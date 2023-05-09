Турция выберет из двоих

Меньше недели осталось до всеобщих выборов в Турции, которые могут существенно повлиять на ситуацию не только в стране, но и в мире, учитывая, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти более 20 лет и играет важную, во многом уникальную роль на международной арене. Однако последние опросы не сулят однозначной победы ни ему, ни его главному сопернику Кемалю Кылычдароглу. Эксперты не исключают, что для выборов президента понадобится второй тур.

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Фото: Umit Bektas, Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas, Reuters

Всеобщие — президентские и парламентские — выборы в Турции состоятся 14 мая. Голосование за рубежом уже началось. Главный вопрос: останется ли у власти действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, правящий страной уже более 20 лет.

Последние опросы, опубликованные в начале мая, не сулят однозначной победы ни одному из кандидатов. При этом результаты колеблются то в пользу президента Эрдогана, то его главного соперника — лидера, объединившего шесть оппозиционных партий «Народного альянса», Кемаля Кылычдароглу. Так, согласно опросу компании Areda Survey, Реджеп Тайип Эрдоган получает 50,8% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 41,9%, тогда как опрос компании ORC сулит действующему президенту 44,6%, а его конкуренту — 48%. Есть и другие прогнозы, в том числе сулящие победу господину Кылычдароглу в первом туре.

Многое зависит от того, сколько голосов оттянут на себя еще два кандидата — глава партии «Родина» (Memleket) Мухаррем Индже и кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган. В совокупности они набирают чуть меньше 7,5% голосов.

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что президентские выборы пройдут в два тура и победитель станет известен только после 28 мая. Но все же исключать победу одного из фаворитов избирательной кампании в первом туре тоже нельзя. Напомним, что на предыдущих выборах в 2018 году президент Эрдоган сразу набрал более 52% голосов.

Что касается парламентских выборов, то возглавляемая президентом Партия справедливости и развития (ПСР), согласно опросам ORC, может рассчитывать примерно на 33,2% голосов, Республиканская народная партия Кемаля Кылычдароглу на 28%, а ее союзник Хорошая партия — на 15,5%. Еще почти на 10% голосов претендует Партия зеленых левых, под чьими знаменами пойдут кандидаты прокурдской Партии демократии народов, не допущенной к выборам. Остальные партии могут формально не пройти семипроцентный барьер. Однако, согласно новому избирательному законодательству, если партии идут на выборах в рамках того или иного альянса, который преодолеет барьер, у них есть шанс попасть в парламент. И у нынешней оппозиции явно набирается большинство.

Право голоса на этих выборах есть примерно у 64 млн избирателей, из них почти 5 млн проголосуют впервые и именно за них идет основная борьба кандидатов в президенты и стоящих за ними партий.

Как отмечает турецкий телеканал Halk TV, один из последних опросов показал, что только 20% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет готовы проголосовать за президента Эрдогана и ПСР.

«Опросы рисуют неоднозначную картину, тем более некоторые из них политически предвзяты. Нельзя исключать, что некоторые в своих оценках выдают желаемое за действительное. То, что очевидно,— разрыв между двумя основными кандидатами минимальный и второй тур неизбежен»,— сказал “Ъ” тюрколог Яшар Ниязбаев, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции». По его оценке, избирательная кампания прошла традиционно для Турции, разве что на повестку повлияло февральское землетрясение.

«Если до этого политики говорили о правах женщин, курдском вопросе, будущем молодежи, то после землетрясения основное внимание уделялось вопросам восстановления страны, однако под конец кампании уже шла речь о широком круге тем»,— указал он. В то же время эксперт отметил необычайное внимание к турецким выборам за рубежом. «Запад больше заинтересован в поражении Эрдогана, Россия — наоборот. По крайней мере, так в Турции оцениваются различные заявления извне»,— сказал господин Ниязбаев.

Так, в частности, турецкий политолог Мурат Йеткин в своей статье на сайте YetkinReport отметил, что в последнее время «Москва учла возможность, что Эрдоган может проиграть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Кемаля Кылычдароглу, кандидата

Фото: Umit Bektas, Reuters Сторонники Кемаля Кылычдароглу, кандидата

Фото: Umit Bektas, Reuters

«Если честно, мне надоел вопрос: какую позицию займет Кылычдароглу в случае победы на выборах, прозападную или пророссийскую. Ни ту и ни другую. Да, Анкара попытается выправить отношения с Западом, испорченные при Эрдогане, но это не означает похолодания в отношениях с Россией. Кылычдароглу много думает об этом, и это было видно из его послания, переданного в конце апреля российскому экспертному сообществу»,— сказал “Ъ” близкий к турецкой оппозиции колумнист и политолог Хакан Аксай. Напомним, что в послании Кемаля Кылычдароглу отмечалось, что Анкара «заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными». Он также подчеркнул, что «Народный альянс» не считает правильными «антироссийские подходы в мире». Хотя, как утверждал на днях глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, оппозиция намерена присоединиться к антироссийским санкциям.

Неслучайно многие зарубежные СМИ охарактеризовали турецкие выборы как «самые важные в мире». Эксперты отмечают, что Турция остается на пересечении интересов мировых держав и, будучи членом НАТО, чрезвычайно близка к России.

Наверное, сегодня нет другого политика в мире, который бы так легко находил общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным, чем президент Эрдоган.

За последние десять лет два лидера провели более 30 двусторонних встреч и обменялись сотней телефонных звонков. Контакты между Анкарой и Вашингтоном стали менее интенсивными и все противоречия между ними воспринимаются очень болезненно, тогда как Москва и Анкара умеют находить компромиссы по самым сложным международным проблемам, важным обеим сторонам. И среди них — Сирия, Ливия, Нагорный Карабах и Украина.

Эксперты ожидают, что Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах будет стараться наладить отношения с Евросоюзом и США, одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, подвешенную пока президентом Эрдоганом. Кроме того, появится больше шансов на сближение Анкары и Дамаска, так как лидер оппозиции всегда выступал против жесткого курса в отношении президента Сирии Башара Асада. Впрочем, сейчас господин Эрдоган готов говорить с сирийским коллегой, но последний предпочел бы другого партнера для диалога.

В случае смены президентов можно ждать изменений и в отношениях Анкары с Катаром, а также палестинским движением «Хамас», контролирующим сектор Газа, с которыми президент Эрдоган идеологически близок. С другой стороны, резкой смены курса на Ближнем Востоке не будет, так как за последнее время господин Эрдоган сделал многое для восстановления пошатнувшихся связей с соседями по региону.

В то же время возникает вопрос, сможет ли господин Кылычдароглу быть столь же харизматичным и влиятельным в решении региональных проблем, как президент Эрдоган. Эксперты отмечают, что в случае проигрыша последнего внешняя политика Анкары станет менее амбициозной.

«Это хорошо. Многие граждане Турции хотят спокойствия, а также решения внутренних, а не внешних проблем»,— отметил Хакан Аксай. Впрочем, он подчеркнул, что «у оппозиции нет волшебной палочки, чтобы сразу справиться с экономическим кризисом, но в случае победы Кылычдароглу велика вероятность возвращения в Турцию западных инвесторов, которые покинули страну в последние годы». Что касается результатов выборов, то эксперт предпочел пока не делать прогнозов, а лишь отметил, что оппозиция опасается провокаций со стороны партии власти, особенно если речь зайдет о втором туре. Не исключает оппозиция и ужесточения репрессий, в случае если президент Эрдоган все-таки победит.

Марианна Беленькая