Президент Эрдоган блеснул выносливостью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел многотысячный митинг в Анкаре в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая. Одна из самых массовых предвыборных акций продолжила серию мероприятий с участием главы государства, развившего после недавнего недомогания бурную активность. После того как тема его здоровья ушла на второй план, на первый план выходит спор о том, должна ли Турция сохранить нынешнюю политическую модель или ее ждут демонтаж власти «сильной руки» и восстановление парламентской республики. Оппозиция обещает «вернуть страну к демократии», нормализовать отношения с США и реанимировать проект вступления в ЕС. В лагере же президента развивают тему «внешнего заговора» с участием оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Тема пошатнувшегося здоровья 69-летнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, всплывшая во вторник, после вынужденной остановки его предвыборного интервью телеканалам Ulke TV и Kanal 7, сдулась уже к концу недели. В рамках подготовки к президентским и парламентским выборам 14 мая турецкий лидер провел предельно активный уикенд. В субботу и воскресенье он возобновил свою избирательную кампанию, выступив перед сторонниками на следовавших один за другим митингах в Стамбуле, Измире и Анкаре.

Проведя несколько часов перед телекамерами в ключевых мегаполисах страны, управляемых оппозиционными мэрами, турецкий лидер демонстрировал прежнюю мобильность, выносливость и способность апеллировать к толпе, атакуя своих политических противников.

Состоявшемуся в воскресенье митингу в Общественном парке Анкары предшествовал знаковый субботний митинг в Измире — столице третьей по величине провинции Турции, находящейся на берегу Эгейского моря и считающейся одним из оплотов оппозиционной Народно-республиканской партии. Выступая на главной площади Измира Гюндогду, где в прошлом году перед 100-тысячной аудиторией давал концерт певец Таркан, Реджеп Тайип Эрдоган собрал не меньшую аудиторию, чем главная турецкая звезда поп-музыки. На фотографиях и видеосъемке с места событий турецкий лидер стоит перед микрофоном в длинном демисезонном пальто, возвышаясь над ликующим и машущим национальными флагами бескрайним человеческим морем. В связи с массовостью митинга в Измире, который стал для оппозиции неожиданностью, некоторые оппоненты президента Эрдогана даже стали высказывать в соцсетях предположения о том, что это фейковые материалы, созданные путем фотошопа.

«Сегодня с нами были 360 тыс. человек в Ешилькее (район Стамбула.— “Ъ”). Мы видели великолепную активность избирателей. Молодежь очень хорошо знает, с кем гулять, куда и как идти»,— заявил турецкий лидер, вспомнив о митинге, который перед перелетом в Измир он провел в главном мегаполисе страны. После этого он заговорил о проблемах городского хозяйства Измира, напомнив о неспособности муниципальных властей справляться с последствиями часто обрушивающихся на приморский город сильнейших дождей.

«Муниципалитет Измира находится в ваших руках. Что происходит с Измиром во время каждого ливня?» — вопрошал Реджеп Тайип Эрдоган, напомнив лозунг «Измир достоин лучшего», выдвинутый его оппонентом на выборах, единым кандидатом в президенты от семи оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.

«Раньше дорога из Стамбула в Измир занимала семь с половиной часов. Сейчас время в пути — три часа 15 минут. Это мы построили новый аэропорт Аднана Мендереса, который нужен Измиру (один из крупнейших международных аэропортов Турции.— “Ъ”). Вы где были, господин Кемаль?» — обратился к своему сопернику на выборах Реджеп Тайип Эрдоган.

Состоявшийся накануне митинг в Стамбуле проходил на площадке ежегодного международного фестиваля авиакосмических технологий Teknofest 2023, продолжавшегося с 27 апреля по 1 мая на территории бывшего международного аэропорта Ататюрка. Это было продлившееся 35 минут первое публичное выступление турецкого лидера после его недомогания, свидетелем которого в прямом эфире оказалась вся страна. Вместе с господином Эрдоганом и его женой Эмине на сцену вышли прибывший в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан, а также премьер правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба.

В своем выступлении турецкий лидер много говорил об успехах аэрокосмической отрасли страны, ставшей его детищем, и впервые назвал имя первого в истории турецкой космонавтики астронавта, который отправится на МКС в 2023 году.

«На Международную космическую станцию полетит наш брат Альпер Гезеравджы, героический турецкий пилот, который добился значительных успехов во время службы в командовании наших военно-воздушных сил. Дублером выбран наш соотечественник Тува Джихангир Атасевер — инженер в области разработки ракет-носителей в компании Roketsan»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкое космическое агентство рассматривает полет в ноябре этого года как часть развития национальной космической отрасли на ближайшие десять лет. «Дорожная карта» турецкой космической индустрии предусматривает проведение миссий на низкой околоземной орбите и на Луне, а также разработку спутниковых систем международного уровня.

В ходе своего выступления в Стамбуле президент Эрдоган обрушился на оппозицию, по его словам, не верившую в возможности турецкого ВПК. «Они говорили, что наши беспилотники — это всего лишь макеты!» — напомнил он.

Выступивший на митинге президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что считает победу Эрдогана на выборах 14 мая делом решенным и ждет его в Баку.

«Я посещаю братскую страну третий раз в этом году. Мой дорогой брат, настал ваш черед. Весь азербайджанский народ ждет вас. Единство Турции и Азербайджана вечно»,— заявил Ильхам Алиев. «Иншалла, в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"»,— добавил господин Алиев.

«Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире»,— обрушился на своих оппонентов турецкий лидер, выступая в воскресенье в Анкаре. В тот же день в интервью телеканалу TRT Turk он выразил уверенность в своей победе на выборах уже в первом туре. «Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей. По социологическим опросам мы также лидируем»,— сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем турецкая оппозиция по-прежнему ссылается на альтернативные опросы, отдающие предпочтение ее кандидату Кемалю Кылычдароглу. В этой ситуации с новыми выпадами в адрес оппонентов президента уже после перенесенной им болезни выступил глава МВД Сулейман Сойлу.

«Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Тайипа Эрдогана, чтобы они отстранили Тайипа Эрдогана от власти. Но нам это не важно, мы смотрим на волю нашего народа»,— заявил Сулейман Сойлу.

Одним из решающих моментов выборов 2023 года станут запланированные в один день в Стамбуле за неделю до голосования митинги президента и единого кандидата от оппозиционных сил. Как ожидается, господин Эрдоган выступит в Саду нации на территории бывшего аэропорта Ататюрка, а Кемаль Кылычдароглу — в парке Мальтепе Орхангази.

Накануне решающий битвы за власть главный соперник президента Эрдогана дал интервью газете Financial Times, рассказав о том, каким он видит будущее Турции. «Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — все это должно вернуться. Нашими приоритетами являются свобода и демократия»,— заявил он, призвав вернуться к парламентской форме правления. По словам господина Кылычдароглу, «страна не может позволить себе потерять еще пять лет». Одним из внешнеполитических приоритетов он считает возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС.

«Мы не дадим украсть выборы. Мы совершенно не доверяем ни Эрдогану, ни Высшей избирательной комиссии. Поэтому последние полтора года мы работали над тем, чтобы защитить от нарушений все избирательные участки»,— предупредил Кемаль Кылычдароглу сторонников президента и партии власти, призвав их не рассчитывать на победу.

Сергей Строкань