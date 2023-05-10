Холодильники меняют маршрут

Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%, подсчитали в логистических компаниях. Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и др. Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

После заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ российские дистрибуторы начали перемещать каналы поставок в другие страны, такие как Китай, Киргизия, ОАЭ и др., рассказал “Ъ” гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок». Эту информацию “Ъ” подтвердил собеседник на рынке электроники.

О том, что Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций», заявил в начале апреля заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко. По его словам, с 1 апреля в стране заработала система мониторинга импортируемых товаров в РФ (см. “Ъ” от 7 апреля). По данным российской Торгово-промышленной палаты, товарооборот между РФ и Казахстаном по итогам 2022 года вырос на $2 млрд, до $26 млрд.

Российские власти легализовали поставку продукции без разрешения правообладателя, или так называемый параллельный импорт, в июле 2022 года, после того как ряд вендоров на фоне санкций ограничили поставки своей продукции в РФ, в том числе Samsung, LG, Apple, Bosch и др. Объем параллельного импорта, по данным правительства РФ, составил почти $22 млрд по итогам 2022 года.

«Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10–12%»,— предполагает господин Властопуло. Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает Казахстан, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, из-за удорожания закупочной цены на импортную бытовую технику Holodilnik.ru уже снизил закупки холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума. Господин Погудалов отмечает, что основные поставки бытовой техники от этих производителей приходили именно из Казахстана и Узбекистана, где также налажено производство бытовой техники Samsung. «Скорее всего, эти бренды исчезнут с полок магазинов. Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники (см. “Ъ” от 18 ноября), а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и др. может оказаться просто неликвидной»,— отметил он.

Если Казахстан окончательно перекроет транзит поставок техники, то товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно возить в Россию, так как их стоимость для конечного покупателя значительно вырастет, говорит источник “Ъ” среди дистрибуторов: «Через Казахстан идет большой поток крупной бытовой техники из Узбекистана. Из-за больших габаритов ее транспортировка и так дорогая, а закрытие прямого транзита только углубит эту проблему, так как есть сложности с денежными переводами в Узбекистан». В целом, считает он, запрет транзита может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом, а потребителю останутся китайские товары, которые поставляются в Россию официально, либо отечественные бренды.

Тимофей Корнев