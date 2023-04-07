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Коммерсантъ FM
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МИД Казахстана: мы не позволим использовать страну для обхода санкций против РФ

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что республика не позволит использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. Для предотвращения этого с 1 апреля в стране заработала система мониторинга товаров.

Роман Василенко

Роман Василенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Василенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Таможенного контроля на границе между Казахстаном и Россией нет, а между нашими странами 51 погранпереход. Вы можете себе представить интенсивность ежедневного обмена. Но с первого дня конфликта (на Украине.—"Ъ") мы говорили, что хотя и не вводим санкции против России, также не позволим использовать нашу территорию для обхода санкций»,— сказал дипломат в интервью каналу «Аль-Джазира».

Господин Василенко напомнил, что республика получает товары и из стран, которые не вводили санкций против Росси (Китай, Индия, Вьетнам). Только такая импортная продукция беспрепятственно уходит в Россию.

Вместе с тем, напомнил замглавы МИДа, с апреля власти Казахстана внедрили онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу республики. С помощью новшества страна продемонстрирует, что страна соблюдает введенные странами Запада ограничения против России.

«Мы задали очень четкие ориентиры для бизнеса в отношении того, что можно экспортировать в Россию, а что — нецелесообразно, учитывая обстоятельства»,— резюмировал дипломат.

О том, что Астана не намерена нарушать антироссийские санкции, в июне 2022 заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом МИД страны признал негативное влияние ограничений на экономику республики.

Григорий Лейба

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