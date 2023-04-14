Холодильники раздуло от долларов

Отпускные цены на крупную бытовую технику в РФ растут в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля, сообщают дистрибуторы и ритейлеры. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая. Участники рынка уточняют, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара. Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах помогает сдержать рост цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense с 12 апреля повысились на 4–8%, сообщили “Ъ” в компании. Как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” писем, входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% из-за «значительного повышения цен на исходные материалы». Аналогичные письма магазины получили от китайской Midea: компания уведомляла, что с 20 марта повысила цены на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee «в среднем на 5%». В Midea не ответили “Ъ”.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил “Ъ” получение писем от Midea и Gorenje. По его словам, последний раз такие уведомления приходили около года назад, после начала военных действий на Украине. Причиной, по его словам, стало ослабление рубля, поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в Россию путем параллельного импорта, «все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет». Господин Погудалов сказал, что розничные цены увеличатся сопоставимо росту закупочных цен от вендоров — в пределах 10%.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин также сообщил, что их компания из-за курса валют вынуждена повышать цену на свою продукцию, не уточнив цифр, «что касается электроники, которая производится на территории России, тут все будет зависеть от уровня локализации». Если иностранных компонентов используется много, то и стоимость конечного оборудования будет расти пропорционально, если оно минимальное или полностью локализовано, то стоимость останется такой же, говорит господин Мишин.

С начала апреля доллар прибавил в цене более 4 руб., евро — более 6 руб. Их курсы неоднократно обновляли рекорды (см. “Ъ” от 6 апреля). Цены на бытовую технику за последние два месяца уже выросли в среднем на 10% именно из-за курсовых колебаний, «сейчас это единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было», говорят в ГК «F+ tech-Марвел».

Там отдельно отметили рост цен на телевизоры Samsung и LG, вызванный «серьезным дефицитом популярных моделей в источниках параллельного импорта».

Ритейлеры, имеющие большие склады, стараются удерживать прежние цены, подчеркнули в «F+ tech-Марвел». Между тем “Ъ” обнаружил рост розничных цен на электронику, в том числе в крупных магазинах, причем гораздо существеннее, чем уровень, подтверждаемый ритейлерами и производителями. В частности, с 7 по 12 апреля в «М.Видео» повышались цены на отдельные модели телевизоров Samsung (с 64,9 тыс. руб. и скидкой 5 тыс. руб. до 74,9 тыс. руб.) и Realme (c 23,9 тыс. до 26,9 тыс. руб.), холодильников Gorenje (c 41,9 тыс. до 53,9 тыс. руб.).

В «М.Видео-Эльдорадо», впрочем, заверили, что речь идет не о повышении цен, а о завершении промоакций. «Сейчас мы не видим явных предпосылок для существенного изменения цен. Ситуация на рынке достаточно стабильная с точки зрения как ассортимента и доступности товаров, так и их стоимости»,— отметили там.

Международные производители электроники всегда сильно зависели от колебаний валют, отмечает представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (в нее входят, например, «М.Видео-Эльдорадо», DNS, Samsung и другие) Антон Гуськов. «По опыту начала 2022 года, когда некоторая электроника выросла в цене в два раза, можно сказать, что дальнейший рост или снижение стоимости будут зависеть в том числе от долгосрочности колебаний валют. Если рост продолжится, то и стоимость техники будет повышаться»,— говорит он.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев