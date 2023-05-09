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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве произошли взрывы

Во всех украинских регионах звучит воздушная тревога, следует из официальной карты оповещений. Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Киеве и Киевской области. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

8 мая воздушная тревога действовала во многих регионах Украины всю ночь и возобновлялась днем. Мэр Виталий Кличко заявлял, что Киев подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала российско-украинского конфликта — было зафиксировано 60 дронов, 36 летели в направлении столицы. В Киеве был поврежден резервуар с топливом, в Одессе горел склад предприятия.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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