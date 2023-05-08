В Киеве при взрывах поврежден резервуар с топливом, в Одессе горел склад

Украинские власти рассказали о последствиях взрывов, которые произошли ночью 8 мая. В Киеве повреждены резервуар с дизельным топливом и, по предварительным данным, газовая труба высокого давления. В Одессе вспыхнул пожар на складе одного из предприятий на площади 6 тыс. кв. м.

О последствиях взрывов в украинской столице сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. Поврежденный резервуар расположен в Соломенском районе, он не загорелся. Был пожар после повреждения газовой трубы, но его удалось ликвидировать, газ перекрыт.

О пожаре в Одессе сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Она не уточнила на каком именно предприятии загорелся склад.

Воздушная тревога действовала на Украине всю ночь на 8 мая. Отбой был дан к утру. Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Киевской, Черниговской областях.

Леонид Уварчев