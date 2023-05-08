Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Киеве при взрывах поврежден резервуар с топливом, в Одессе горел склад

Украинские власти рассказали о последствиях взрывов, которые произошли ночью 8 мая. В Киеве повреждены резервуар с дизельным топливом и, по предварительным данным, газовая труба высокого давления. В Одессе вспыхнул пожар на складе одного из предприятий на площади 6 тыс. кв. м.

О последствиях взрывов в украинской столице сообщается в Telegram-канале городской военной администрации. Поврежденный резервуар расположен в Соломенском районе, он не загорелся. Был пожар после повреждения газовой трубы, но его удалось ликвидировать, газ перекрыт.

О пожаре в Одессе сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Она не уточнила на каком именно предприятии загорелся склад.

Воздушная тревога действовала на Украине всю ночь на 8 мая. Отбой был дан к утру. Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Киевской, Черниговской областях.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...