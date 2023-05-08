По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в 11:58 мск, следует из данных онлайн-карты. По информации Klymenko Time, тревога связана со взлетом истребителя МиГ-31К — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В 10:45 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в указанных регионах.

Минувшей ночью в Киеве и нескольких областях Украины действовала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о самой массовой атаке с начала боевых действий: в направлении украинской столицы направили 36 дронов. Также сообщалось о ракетных ударах по Одессе.

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Лусине Баласян