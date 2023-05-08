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Коммерсантъ FM
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Задержанному по делу о покушении на Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме

Следователь Главного следственного управления СКР предъявил обвинение Александру Пермякову по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина доставлен в Семеновский районный суд Нижегородской области для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствовало о его аресте.

Машину Захара Прилепина подорвали 6 мая. Сидевший на пассажирском месте охранник господина Прилепина Александр Шубин погиб на месте. Задержанный полицией Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию СБУ. При проверке документов полицейскими мужчина предъявил два паспорта — российский и украинский. МИД России считает США в первую очередь ответственными за покушение.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Лаура Кеффер

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