Полицейские раскрыли подробности задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

Полицейские, которые по горячим следам задержали мужчину, позднее признавшего вину в покушении на Захара Прилепина, рассказали подробности поимки подозреваемого. Изначально тот пытался убедить сотрудников МВД в том, что оказался поблизости от места преступления в связи с тем, что ловил куропаток неподалеку.

По словам полицейских, Александра Пермякова остановили на выходе из лесополосы у деревни Козлово. Сотрудники МВД опросили его и попытались выяснить, что тот делал в чаще.

«Человек нам говорил вещи, которые не являются действительностью: что он на пруду данной местности ловил куропаток. Ну, на данном участке озера не было. Куропаток там тоже, соответственно, не было»,— рассказал «МВД Медиа» участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, участвовавший в задержании.

При проверке документов Александр Пермяков предъявил сотрудникам два паспорта — российский и украинский. «Стали с ним разговаривать, и он все таки-сознался»,— указал старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов, который также принимал участие в задержании.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев намерен наградить отличившихся при раскрытии покушения на писателя полицейских.

Машину Захара Прилепина подорвали накануне, 6 мая. Сидевший на пассажирском месте охранник господина Прилепина Александр Шубин погиб на месте. Задержанный полицейскими Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию СБУ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Григорий Лейба