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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье горит трава на площади 60 тыс. га

В Забайкальском крае пожарные тушат крупное возгорание сухой травы. Пожар локализован на площади 60 тыс. га, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании сухой травы у села Куйтун Краснокаменского района поступило МЧС вечером 7 мая. Обстановка осложняется сильным ветром. Для тушения привлекли дополнительные силы, а том числе добровольные пожарные дружины нескольких населенных пунктов. Пожар тушили 235 человек, использовалось 37 единиц техники. Его удалось локализовать к 8:00 8 мая по местному времени (02:00 по московскому). «В настоящее время ведутся работы по полной ликвидации возгорания»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Крупные природные пожары сейчас тушат в нескольких регионах Уральского федерального округа. Режимы чрезвычайной ситуации введены в Курганской и Тюменской областях, а также в некоторых муниципалитетах Свердловской области. В Курганской области погибли не меньше трех человек. По информации ТАСС, уничтожено больше 42 строений. В Тюменской области огнем уничтожено 124 строения. В Свердловской области 6 мая сгорели два пороховых склада. Сегодня, 8 мая, в Курганскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Леонид Уварчев

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