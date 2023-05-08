Глава МЧС Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган, передает ТАСС. Он будет координировать ликвидацию природных пожаров в регионе. В область также прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.

Как сообщало ранее ведомство, господин Куренков намерен оценить обстановку и сосредоточить силы, чтобы «оперативно справиться с непростой ситуацией» на Урале.

В нескольких регионах Уральского федерального округа бушуют пожары. Режимы чрезвычайной ситуации введены в Курганской и Тюменской областях, а также в некоторых муниципалитетах Свердловской области. В Курганской области погибли не меньше трех человек. По информации ТАСС, уничтожено больше 42 строений. В Тюменской области огнем уничтожено 124 строения. В Свердловской области 6 мая сгорели два пороховых склада.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Леонид Уварчев