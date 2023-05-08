Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МЧС Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган, передает ТАСС. Он будет координировать ликвидацию природных пожаров в регионе. В область также прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.

Как сообщало ранее ведомство, господин Куренков намерен оценить обстановку и сосредоточить силы, чтобы «оперативно справиться с непростой ситуацией» на Урале.

В нескольких регионах Уральского федерального округа бушуют пожары. Режимы чрезвычайной ситуации введены в Курганской и Тюменской областях, а также в некоторых муниципалитетах Свердловской области. В Курганской области погибли не меньше трех человек. По информации ТАСС, уничтожено больше 42 строений. В Тюменской области огнем уничтожено 124 строения. В Свердловской области 6 мая сгорели два пороховых склада.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...