Рубио объяснил задержку поставок Украине ракет-перехватчиков
Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что партию ракет-перехватчиков, закупленных для Украины в рамках программы PURL, так и не передали украинской стороне. Он подчеркнул, что речь идет не о нанесении вреда Украине, а о соблюдении баланса между обязательствами США и собственными нуждами.
«Украине ни в чем намеренно не отказывают»,— заявил Марко Рубио журналистам во время поездки в Индию (цитата по AFP). «Не было какой-то преднамеренной политической директивы нанести вред Украине»,— пояснил госсекретарь (цитата по Reuters).
По словам Марко Рубио, президент США Дональд Трамп расстроен из-за несправедливых обвинений в стремлении нанести вред Украине или намеренно отказать ей в помощи. Как отметил госсекретарь США, в этом контексте звучат утверждения о том, что Вашингтон перестал передавать Киеву разведданные. «Это неправда. Он повторял это много раз»,— подчеркнул господин Рубио.
Как писал Axios, на встрече по видеосвязи с американскими сенаторами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не утвердил поставку Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot и ракет AIM-9x для системы ПВО NASAMS, хотя страны НАТО уже оплатили их по программе PURL — финансированию союзниками американского вооружения для Украины. Он также подчеркнул, что за последнюю неделю США как минимум трижды не передали Украине разведданные о готовящихся ударах. Белый дом, по его словам, причину не объясняет.