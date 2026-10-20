Рубио объяснил задержку поставок Украине ракет-перехватчиков

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что партию ракет-перехватчиков, закупленных для Украины в рамках программы PURL, так и не передали украинской стороне. Он подчеркнул, что речь идет не о нанесении вреда Украине, а о соблюдении баланса между обязательствами США и собственными нуждами.