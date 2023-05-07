В трех поселках Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Глава Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в поселках Ольховка, Вехотурка и Первомайский. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Вчера вечером удалось отстоять все поселки, хотя огонь подошел к окраинам населенных пунктов»,— заявил господин Соломин. По его словам, гореть продолжает лес в районе поселка Исеть. «Сегодня ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и авиаотряда. Для тушения используется самолет-амфибия БЕ-200. Большую помощь оказывают волонтеры»,— отметил мэр.

С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В департаменте информационной политики региона сообщили, что к 7 мая в области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса.

В Тюменской области губернатор Александр Моор с 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров на всей территории региона.

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