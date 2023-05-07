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Коммерсантъ FM
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Курганский губернатор призвал жителей эвакуироваться самим в случае угрозы пожара

Вадим Шумков, глава Курганской области, где полыхают пожары, заявил, что «в ряде мест ситуация критическая», а из-за сильного ветра авиация не может подняться в воздух. Он призвал жителей в случае угрозы эвакуироваться самим.

Вадим Шумков

Вадим Шумков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вадим Шумков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Земляки. Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв»,— написал господин Шумков в Telegram-канале.

Около 13:30 мск МЧС сообщило, что жителей деревни Белый Яр (Кетовский район, 14 км до Кургана) эвакуируют из-за угрозы пожара. К 15:30 региональное МЧС сообщило о том, что угроза деревне снята, но в качестве превентивой меры эвакуация объявлена в микрорайоне Кургана и пригороде из-за угрозы задымления.

О крупных пожарах в Курганской области сообщалось с конца апреля. В деревне Логоушка Кетовского района пострадало более 70 строений, погиб человек. Пожар тушили дольше двух дней.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров сегодня, 7 мая, ввел губернатор соседней Тюменской области Александр Моор. Также ЧС действует в нескольких районах Свердловской области — к вечеру 6 мая там действовали 53 лесных пожара площадью свыше 33 тыс. гектаров.

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