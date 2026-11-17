Лавров встретился с премьером Лаоса на саммите в Маниле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Лаоса Салемсай Коммасит провели переговоры на 21-м Восточноазиатском саммите в Маниле. Мероприятие проходит одновременно с саммитом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), для участия в нем российский министр прибыл на Филиппины.
По данным МИД России, господа Лавров и Коммасит обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран и развитие политического диалога. Среди направлений практического сотрудничества российское ведомство назвало торговлю и инвестиции, гуманитарные связи, топливно-энергетический комплекс и информационно-коммуникационные технологии. Стороны также затронули вопрос взаимодействия на международных площадках, в том числе в формате Россия—АСЕАН.
Во время встречи Сергей Лавров положительно оценил майский визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию. Салемсай Коммасит, в свою очередь, назвал общей задачей выполнение договоренностей глав двух государств в интересах обоих народов.