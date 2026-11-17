По данным МИД России, господа Лавров и Коммасит обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран и развитие политического диалога. Среди направлений практического сотрудничества российское ведомство назвало торговлю и инвестиции, гуманитарные связи, топливно-энергетический комплекс и информационно-коммуникационные технологии. Стороны также затронули вопрос взаимодействия на международных площадках, в том числе в формате Россия—АСЕАН.