Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 2,5 раза, огонь тушат 2,5 тысячи человек

В Свердловской области к концу 6 мая действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», к концу 5 мая в области действовало 37 пожаров на площади 12 тыс. гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество огнеборцев увеличено до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано почти 500 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске в Свердловскую область переброшены два вертолета МИ-8.

«Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах — горит более 4 тыс. гектаров леса, в Режевском городском округе — 5,9 тыс. гектаров. В Тугулымском районе — три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Действуют также возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма»,— заявили в департаменте.

Уточняется, что за сутки удалось локализовать 15 возгораний, в том числе в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.

Напомним, из-за сильных пожаров в лесах региона с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе также приостановлен сезон весенней охоты. По данным регионального министерства природных ресурсов, причиной большинства пожаров являются неосторожное или беспечное отношение к огню, а также теплая погода и сильный ветер.

«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. В регионе — критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки. Хорошо. Если не понимают просьбы по-хорошему, будем разговаривать по-плохому. По закону, штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей. Мы получим деньги с каждого нарушителя», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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