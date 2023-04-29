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Коммерсантъ FM
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Потушен пожар в деревне Логоушка в Курганской области, во время которого погиб человек

В Курганской области полностью ликвидирован пожар в деревне Логоушка. В результате пожара, начавшегося 27 апреля, погиб человек. Огонь уничтожил более 100 строений, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

27 апреля огонь охватил 20 домов в деревне, площадь пожара выросла с 2,5 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м, в результате в этот день от огня пострадали 76 строений. 27 апреля при разборе завалов был обнаружен погибший. 28 апреля в Логоушке ликвидировали открытое горение. ТАСС, ссылаясь на последние данные, сообщает, что сгорели более 100 строений.

«Пожар в деревне Логоушка Курганской области полностью ликвидирован»,— сообщило сегодня, 29 апреля, в Telegram-канале МЧС РФ.

Предварительной причиной возгорания в деревне стали искры от проезжавшего тепловоза, сообщали ТАСС в экстренных службах. По данным следствия, огонь мог вспыхнуть из-за халатности должностных лиц, не обеспечивших пожарную безопасность в пожароопасный период.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огонь дошел до Кургана».

Мария Федотова

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