Усмана Нурмагомедова освободили из-под стражи в ОАЭ
Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным после драки с участием российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Усмана и Умара Нурмагомедовых. Всех осужденных освободили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента Абу-Даби в соцсети X.
13 ноября судебный департамент Абу-Даби приговорил Усмана Нурмагомедова и еще семерых человек к тюремному заключению на шесть месяцев и штрафам в размере 300 тыс. дирхамов (6,7 млн руб.). Их признали виновными в нарушении общественного порядка и создании угрозы для окружающих.
Суд смягчил наказание, заменив его штрафом в размере 150 тыс. дирхамов (3,4 млн руб.) для каждого участника драки. «Такое решение принято после взаимного отказа участников драки от взаимных претензий и призыва потерпевшего к властям Абу-Даби освободить осужденных»,— отмечается в пресс-релизе суда.
Инцидент произошел 11 ноября в лобби отеля в Абу-Даби, где бывший чемпион UFC из Грузии Мераб Двалишвили давал интервью перед турниром. Усман Нурмагомедов в компании нескольких человек подошел к грузинскому бойцу со спины, похлопал его по плечу и дал пощечину, спровоцировав драку. Полиция Абу-Даби задержала 10 участников конфликта, в том числе двух человек, снимавших происходящее.
Мерабу Двалишвили назначили штраф и отпустили. После этого он обратился к властям ОАЭ с просьбой отпустить Усмана Нурмагомедова и других осужденных. «Мы просто бойцы, такое иногда случается»,— говорил Мераб Двалишвили. По данным «Mash на спорте», об освобождении господина Нурмагомедова и других осужденных с властями ОАЭ договорился троюродный брат бойца, бывший обладатель пояса UFC Хабиб Нурмагомедов. Полный список арестованных по делу не раскрывался.