Инцидент произошел 11 ноября в лобби отеля в Абу-Даби, где бывший чемпион UFC из Грузии Мераб Двалишвили давал интервью перед турниром. Усман Нурмагомедов в компании нескольких человек подошел к грузинскому бойцу со спины, похлопал его по плечу и дал пощечину, спровоцировав драку. Полиция Абу-Даби задержала 10 участников конфликта, в том числе двух человек, снимавших происходящее.