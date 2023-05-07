Миллиардер Баффетт призвал привлечь к ответственности глав банков-банкротов

Один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт заявил, что если бы власти США не решили застраховать все депозиты обанкротившегося в марте Silicon Valley Bank, то могла произойти финансовая катастрофа. Он также отметил, что, по его мнению, менеджмент обанкротившегося банка должен понести наказание. Об этом он заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters Фото: Scott Morgan/File Photo, Reuters

Как пояснил господин Баффетт, потеря депозитов вкладчиками Silicon Valley Bank привела бы к массовому оттоку депозитов из всех банков США. Он также добавил, что проблемы в банковском секторе США могут продолжиться. При этом, по его мнению, банковским вкладчикам не стоит беспокоиться из-за этого.

Уоррен Баффетт заявил, что из ситуации с Silicon Valley Bank должны быть сделаны выводы. «Должно быть наказание для людей, которые поступают неправильно»,— сказал он (цитата по РБК).

Он также поговорил о рухнувшем накануне First Republic Bank. Банк выдавал большие незастрахованные ипотечные кредиты по фиксированнным низким ставкам, что отражалось в отчетности. «Он делал это у всех на виду, и мир не обращал на это внимания, пока он не лопнул»,— сказал Баффетт (цитата по Bloomberg).

Во время собрания Berkshire Hathaway сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года ее операционная прибыль выросла на 13%, до $8,07 млрд. Это произошло благодаря страховым компаниям в портфеле Berkshire Hathaway, которые вернулись к прибыльности после шести кварталов убытков.

При этом, по оценке аналитиков, по итогам 2023-го прибыль большинства компаний Berkshire Hathaway упадет, заявил господин Баффетт. По их мнению, это произойдет из-за инфляции и роста ставок. Несмотря на это, по словам господина Баффетта, в 2023 году доходы от страховых операций должны вырасти, так как они в меньшей степени связаны с деловой активностью. По данным Berkshire, прибыль Geico составила $703 млн, так как более высокие средние премии и более низкие расходы на рекламу способствовали этому, несмотря на сокращение частоты страховых претензий.

С марта в США закрылось три региональных банка. В марте Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) закрыла Signature Bank, на той же неделе обанкротился Silicon Valley Bank. В начале мая FDIC закрыла также First Republic Bank. По данным Financial Times, банк Western Alliance, базирующийся в Аризоне, рассматривает вариант своей продажи.

О ситуации в экономике США — в публикации «Ъ» «ФРС пощупала потолок».

Олеся Павленко