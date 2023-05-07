Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главы МИД стран Лиги арабских государств решили вернуть Сирию в альянс

Главы МИД стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение вернуть в состав альянса Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

«Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств»,— сказал он, заявление приводит телеканал Alsumaria News (перевод по ТАСС).

Сегодня, 7 мая, в Каире проходит внеочередное заседение глав МИД ЛАГ, на котором обсуждают Сирию и Судан. Ранее члены ЛАГ говорили, что среди членов альянса достаточно голосов для того, чтобы восстановить членство Сирии в альянсе.

1 мая главы МИДов Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели встречу по урегулированию сирийского кризиса. Эти переговоры с арабскими государствами стали первыми для Сирии с момента приостановки ее членства в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после того, как в стране начался вооруженный конфликт. Некоторые страны также отозвали своих послов из Дамаска. В Сирии называли незаконным решение незаконным.

Подробнее о возвращении Сирии в ЛАГ — в материале «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...