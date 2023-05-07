Главы МИД стран Лиги арабских государств решили вернуть Сирию в альянс

Главы МИД стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение вернуть в состав альянса Сирию. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

«Совет министров иностранных дел арабских стран принял решение вернуть Сирии ее место в Лиге арабских государств»,— сказал он, заявление приводит телеканал Alsumaria News (перевод по ТАСС).

Сегодня, 7 мая, в Каире проходит внеочередное заседение глав МИД ЛАГ, на котором обсуждают Сирию и Судан. Ранее члены ЛАГ говорили, что среди членов альянса достаточно голосов для того, чтобы восстановить членство Сирии в альянсе.

1 мая главы МИДов Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака провели встречу по урегулированию сирийского кризиса. Эти переговоры с арабскими государствами стали первыми для Сирии с момента приостановки ее членства в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после того, как в стране начался вооруженный конфликт. Некоторые страны также отозвали своих послов из Дамаска. В Сирии называли незаконным решение незаконным.

Подробнее о возвращении Сирии в ЛАГ — в материале «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Олеся Павленко