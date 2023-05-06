Главы МИД арабских стран примут решение о возращении Сирии в ЛАГ 7 мая

Министры иностранных дел арабских стран примут решение по вопросу возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) на встрече в Каире 7 мая, сообщил телеканалу «Аш-Шарк» представитель ЛАГ Джамаль Рушди. Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года, спустя несколько месяцев после начала сирийского конфликта.

На сегодняшней встрече постпредов в ЛАГ обсуждаются детали достижения всестороннего консенсуса по вопросу. «Голосования по вопросу о возвращении Сирии не будет, поскольку решения в Лиге принимаются на основе консенсуса»,— добавил господин Рушди.

1 мая встречу по урегулированию сирийского кризиса провели главы МИД Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака — переговоры с арабскими государствами стали для сирийского руководства первыми с момента решения о приостановке членства Сирии в ЛАГ. 3 мая с двухдневным официальным визитом Дамаск посетил президент Ирана Ибрахим Раиси.

Подробнее о возращении Сирии в Лигу арабских государств — в материале «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Григорий Лейба