Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арабские страны выступили за вывод из Сирии иностранных сил

Министры иностранных дел Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака совместно заявили о необходимости прекращения сирийского кризиса и вывода из страны всех незаконно присутствующих там иностранных сил, сообщил телеканал Al Hadath. Переговоры, посвященные обстановке в Сирии, прошли 1 мая в Аммане.

«Политическое решение должно сохранить суверенитет Сирии, удовлетворить чаяния ее народа и избавить ее от терроризма… Политическое решение должно привести к выводу всех иностранных сил, незаконно присутствующих в Сирии. Необходимо поддерживать Сирию и ее институты в их усилиях по расширению контроля над территориями и прекращению иностранного вмешательства в ее дела»,— указано в совместном заявлении участников встречи (перевод ТАСС).

График дальнейших переговоров по сирийской теме главы дипведомств намерены утвердить в ближайшее время. Приоритетом в работе, согласно заявлению, остается добровольное возвращение сирийских беженцев обратно в страну.

Al Hadath отмечает, что прошедшие переговоры с арабскими государствами стали для сирийского руководства первыми с момента решения о приостановке членства Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году. Один из участников встречи, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, подчеркнул, что решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств принято на национальном уровне и в дальнейшем будет утверждено организацией «в соответствии с ее механизмами».

О позиции ООН по ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «В ООН недобро помянули павших».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...