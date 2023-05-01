Арабские страны выступили за вывод из Сирии иностранных сил

Министры иностранных дел Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака совместно заявили о необходимости прекращения сирийского кризиса и вывода из страны всех незаконно присутствующих там иностранных сил, сообщил телеканал Al Hadath. Переговоры, посвященные обстановке в Сирии, прошли 1 мая в Аммане.

«Политическое решение должно сохранить суверенитет Сирии, удовлетворить чаяния ее народа и избавить ее от терроризма… Политическое решение должно привести к выводу всех иностранных сил, незаконно присутствующих в Сирии. Необходимо поддерживать Сирию и ее институты в их усилиях по расширению контроля над территориями и прекращению иностранного вмешательства в ее дела»,— указано в совместном заявлении участников встречи (перевод ТАСС).

График дальнейших переговоров по сирийской теме главы дипведомств намерены утвердить в ближайшее время. Приоритетом в работе, согласно заявлению, остается добровольное возвращение сирийских беженцев обратно в страну.

Al Hadath отмечает, что прошедшие переговоры с арабскими государствами стали для сирийского руководства первыми с момента решения о приостановке членства Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году. Один из участников встречи, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, подчеркнул, что решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств принято на национальном уровне и в дальнейшем будет утверждено организацией «в соответствии с ее механизмами».

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Григорий Лейба