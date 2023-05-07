Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коронованный Карл

Как прошла коронация нового британского монарха

В Великобритании в субботу состоялась коронация Карла III. Последний раз подобное событие происходило в Вестминстерском аббатстве 70 лет назад, поэтому внимание к нему в стране, да и за ее пределами, было крайне высоко. Несмотря на многочисленные скандалы, связанные с королевской семьей, британцы, похоже, готовы дать ей еще один шанс.

Корона Святого Эдуарда, которой короновали Карла III, содержит 400 драгоценных камней, включая рубины и сапфиры

Корона Святого Эдуарда, которой короновали Карла III, содержит 400 драгоценных камней, включая рубины и сапфиры

Фото: Lisi Niesner , Reuters

Корона Святого Эдуарда, которой короновали Карла III, содержит 400 драгоценных камней, включая рубины и сапфиры

Фото: Lisi Niesner , Reuters

«Отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее»

В субботу, 6 мая, с королевским размахом в Великобритании прошло событие, которого 74-летний Карл III (принц Чарльз) ожидал долгие десятилетия: он взошел на престол. И тем самым побил своеобразный рекорд — никто из британских монархов не короновался в таком почтенном возрасте.

В сентябре прошлого года скончалась одна из самых почитаемых подданными монарших особ за всю историю королевства — мать принца Чарльза королева Елизавета II. С тех пор перед монаршим наследником стояла непростая задача — растопить сердца британцев, которые все никак не желали забывать скандальный развод с другой любимицей нации — принцессой Дианой, за которым последовала ее трагическая гибель. Не давало им покоя и то, что виновница развода — нынешняя супруга Карла III Камилла — теперь должна была стать их королевой.

Исследование, проведенное институтом общественного мнения Ipsos в сентябре прошлого года, показало: 42% британцев хотели бы, чтобы принц Чарльз в принципе отказался от своих претензий на престол, а его сын принц Уильям вместе с супругой Кейт стали бы королем и королевой (благо с народной любовью дела у них обстоят наилучшим образом). Однако принц Чарльз этого не сделал. При этом, как бы он ни старался, за несколько месяцев ему так и не удалось повысить свои рейтинги и заручиться крепкой народной любовью.

Автор бестселлера «Жизнь Карла III» Кристофер Андерсен в эфире Fox News в субботу заявил, что Карлу III нужно смириться: дух принцессы Дианы, как бы в королевской семье ни старались забыть о ее существовании, все равно незримо присутствует на любых значимых монарших мероприятиях, и коронация — не исключение. Это незримое присутствие, по мнению эксперта, способно разрушить любую идеальную коронацию, «словно слон в посудной лавке».

И именно старым, но по-прежнему живым в памяти семейным скандалом Кристофер Андерсон объяснил повышенный интерес к коронации Карла III по всему миру.

Однако Букингемский дворец, анонсируя еще в октябре коронацию Карла III, заверял, что символизировать она будет не прошлое: церемония «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь на давние традиции».

И стоит отметить, что для соблюдения традиций сил и денег британская корона действительно не пожалела. Как сообщило лондонское отделение Yahoo News, коронация Карла III благодаря размаху должна была принести местной индустрии гостеприимства £1 млрд при затратах в £50–100 млн.

Сколько «стоит» король Карл III

Сколько «стоит» король Карл III

На саму церемонию в Вестминстерском аббатстве прибыло более 2 тыс. человек, из них 850 — представители различных общественных групп, в том числе 450 «борцов с COVID-19», награжденных медалью Британской империи (BEM) в знак признания их усилий во время пандемии. На коронацию прибыли сотни политиков как из самой Британии, так и из других стран. Туда же был приглашен и президент США Джо Байден с супругой. Однако на мероприятие прибыла лишь Джилл Байден. Первая леди в день коронации выбрала синее платье, а ее внучка отдала предпочтение желтому. И совпадение с цветами украинского флага, вероятно, не было случайным.

«Это модная декларация была сделана на следующий день после того, как Джилл Байден сфотографировали с Кейт, принцессой Уэльской, и первой леди Украины Еленой Зеленской в Букингемском дворце вместе со ста главами государств и 20 королевскими семьями, которых принимал король Карл III (в преддверии коронации.— “Ъ”)»,— отметил The Washington Examiner. Госпожи Байден и Зеленская сидели рядом и на самой церемонии. К слову, за то, что Джо Байден отправил на коронацию супругу, он заслужил критику от экс-президента США Дональда Трампа. «Джо Байден должен был быть на коронации короля Карла III. Разве его так о многом попросили?» —недоумевал бывший глава Белого дома в своей соцсети Truth.

«Боже, храни короля!»

Примерно в половине одиннадцатого утра субботы началось то, чего все так долго ждали. Карл III и без пяти минут королева Камилла покинули Букингемский дворец, направившись в Вестминстерское аббатство в изысканной черно-золотой «государственной карете бриллиантового юбилея» (была изготовлена к 60-летнему юбилею правления Елизаветы II). Путь королевской процессии пролегал через центр Лондона. Толпы британцев и гостей со всего мира выстроились вдоль маршрута шествия. Также процессию сопровождал традиционный моросящий лондонский дождь.

В чем состоит культурный феномен коронации Карла III

В чем состоит культурный феномен коронации Карла III

Карл III прибыл в Вестминстерское аббатство примерно в 11 утра. К этому времени все расселись по местам. Приглашенные гости, включая членов королевской семьи, политиков и знаменитостей со всего мира, с нетерпением ждали начала церемонии. Среди них был принц Уильям, ставший принцем Уэльским после унаследования его отцом престола в прошлом году. Туда принц прибыл со своей женой принцессой Уэльской Кейт и их детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, девятилетний Джордж, теперь уже второй в очереди на престол, был в роли пажа при короле Карле III во время церемонии.

А вот брат Уильяма, принц Гарри, прибыл на церемонию в одиночестве — отсутствие его супруги Меган Маркл тоже нельзя было не заметить.

Герцогу Сассекскому предназначалось место в третьем ряду, и приблизиться к коронованному отцу, по замечанию британских СМИ, у него не было никакой возможности.

«Что же должен был чувствовать принц Гарри, наблюдая за этой исторической службой в третьем ряду вместе с членами королевской семьи, которые больше не могут терпеть его выходки? Не могут, потому что знают, что он провел последние три года, пытаясь разрушить тот самый институт, который его любимая бабушка так усердно поддерживала»,— написал колумнист Daily Mail Дэн Вуттон, снабдив свою колонку фотографией с растерянным принцем Гарри.

Гарри Виндзор и тайные откровения

Гарри Виндзор и тайные откровения

Виновник другого скандала, поставившего несмываемое пятно на британской короне, принц Эндрю, тоже почтил присутствием церемонию. Фигурант расследования, связанного с деятельностью Джеффри Эпштейна и связями с несовершеннолетней, выглядел, однако, более непринужденным, чем принц Гарри. Хотя и обоснованность присутствия на церемонии принца Эндрю, который отказался от публичных обязанностей из-за скандала, тоже вызвала негативную реакцию на страницах британских таблоидов.

Тем не менее все эти семейные драмы затмить коронацию не смогли. Виновник торжества в этот день был по-британски пунктуален, а каждое его действие было по-королевски выверено. В 11:50 архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби помазал Карла III на царство, а мгновения спустя водрузил на голову монарха корону Святого Эдуарда с 400 драгоценными камнями, включая рубины и сапфиры.

Наконец все восторженно смогли прокричать: «Боже, храни короля!» Одновременно с военных баз по всей Великобритании были запущены салюты.

А затем настал момент, которого так ждали поклонники у Букингемского дворца: королевская чета появилась на балконе по возвращении из Вестминстерского аббатства. Внимание к этому моменту было столь велико, что британский таблоид The Mirror привлек эксперта по языку тела, чтобы оценить, насколько гармонично Карл III и Камилла чувствуют себя в новых ролях. По словам эксперта в этих вопросах Джуди Джеймс, в роли они уже вполне вжились.

Судя по тому, как королева Камилла начала расставлять членов семьи на балконе, махала руками и руководила, она полностью осознала свою ответственность, уверена эксперт.

«Она может открыть новую эру гораздо более уверенной в себе. Это королева Камилла, которая могла бы соответствовать стремлению своего мужа к совершенству»,— заявила Джуди Джеймс. Что касается самого Карла III, то, по мнению собеседницы The Mirror, на балконе, приветствуя подданных, он выглядел уже совершенно гармонично и был вполне расслаблен.

Екатерина Мур

Фотогалерея

Коронация короля Великобритании Карла III

Предыдущая фотография
Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем &lt;BR>На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

Следующая фотография
1 / 24

Король Великобритании Карл III на пути в Вестминстерское аббатство, где проходила коронация

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Предыдущая коронация британского монарха происходила в 1953 году

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (слева), принцесса Шарлотта и принц Луи на церемонии коронации

Фото: Reuters

Британский принц Джордж (слева) наблюдает, как король Карл III прибывает на свою коронацию

Фото: David Levene / Pool / AP

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и другие члены парламента перед началом церемонии в Вестминстерском аббатстве

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Принц Гарри на церемонии коронации своего отца Карла III

Фото: Toby Melville / Pool / AP

Король Карл III входит в Вестминстерское аббатство

Фото: Reuters

На церемонию было выделено 200 млн фунтов стерлингов

Фото: Reuters

Корона Святого Эдуарда, сделанная в XVII веке

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби надевает корону на голову короля Карла III

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Церемониальный меч

Фото: Gareth Cattermole / Pool Photo / AP

Слева направо: принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Луи, принцесса Уэльская Кейт и принц Эдуард

Фото: Yui Mok / Pool / AP

Британский принц Уильям прикасается к короне Святого Эдуарда на голове короля Карла III

Фото: Yui Mok / Pool / AP

На коронацию в Лондон приехали около 100 глав государств

Фото: Andrew Matthews / Pool / AP

Королева Камилла (справа)

Фото: Reuters

Всего гостями церемонии стали более двух тысяч человек

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / AP

Король Карл III и королева Камилла едут по Уайтхоллу

Фото: Reuters / John Sibley

Военный марш после церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы

Фото: Reuters

Король Карл III приветствует толпу по пути в Букингемский дворец

Фото: Rob Pinney / Pool Photo / AP

Пилотажная группа «Красные стрелы» пролетает над торговым центром

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Военный марш после церемонии коронации

Фото: Reuters / Paul Childs/Pool

Король Карл III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца

Фото: Reuters

Телезрителям не показывали помазание короля елеем
На фото: люди смотрят коронацию на экране в Гайд-парке

Фото: Emilio Morenatti / AP

Впервые молитвы были прочтены не только на английском и латыни, но и на валлийском, шотландском гэльском и ирландском гэльском языках

Фото: Reuters / Paul Childs

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...