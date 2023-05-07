Коронованный Карл

В Великобритании в субботу состоялась коронация Карла III. Последний раз подобное событие происходило в Вестминстерском аббатстве 70 лет назад, поэтому внимание к нему в стране, да и за ее пределами, было крайне высоко. Несмотря на многочисленные скандалы, связанные с королевской семьей, британцы, похоже, готовы дать ей еще один шанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корона Святого Эдуарда, которой короновали Карла III, содержит 400 драгоценных камней, включая рубины и сапфиры

Фото: Lisi Niesner , Reuters Корона Святого Эдуарда, которой короновали Карла III, содержит 400 драгоценных камней, включая рубины и сапфиры

Фото: Lisi Niesner , Reuters

«Отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее»

В субботу, 6 мая, с королевским размахом в Великобритании прошло событие, которого 74-летний Карл III (принц Чарльз) ожидал долгие десятилетия: он взошел на престол. И тем самым побил своеобразный рекорд — никто из британских монархов не короновался в таком почтенном возрасте.

В сентябре прошлого года скончалась одна из самых почитаемых подданными монарших особ за всю историю королевства — мать принца Чарльза королева Елизавета II. С тех пор перед монаршим наследником стояла непростая задача — растопить сердца британцев, которые все никак не желали забывать скандальный развод с другой любимицей нации — принцессой Дианой, за которым последовала ее трагическая гибель. Не давало им покоя и то, что виновница развода — нынешняя супруга Карла III Камилла — теперь должна была стать их королевой.

Исследование, проведенное институтом общественного мнения Ipsos в сентябре прошлого года, показало: 42% британцев хотели бы, чтобы принц Чарльз в принципе отказался от своих претензий на престол, а его сын принц Уильям вместе с супругой Кейт стали бы королем и королевой (благо с народной любовью дела у них обстоят наилучшим образом). Однако принц Чарльз этого не сделал. При этом, как бы он ни старался, за несколько месяцев ему так и не удалось повысить свои рейтинги и заручиться крепкой народной любовью.

Автор бестселлера «Жизнь Карла III» Кристофер Андерсен в эфире Fox News в субботу заявил, что Карлу III нужно смириться: дух принцессы Дианы, как бы в королевской семье ни старались забыть о ее существовании, все равно незримо присутствует на любых значимых монарших мероприятиях, и коронация — не исключение. Это незримое присутствие, по мнению эксперта, способно разрушить любую идеальную коронацию, «словно слон в посудной лавке».

И именно старым, но по-прежнему живым в памяти семейным скандалом Кристофер Андерсон объяснил повышенный интерес к коронации Карла III по всему миру.

Однако Букингемский дворец, анонсируя еще в октябре коронацию Карла III, заверял, что символизировать она будет не прошлое: церемония «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь на давние традиции».

И стоит отметить, что для соблюдения традиций сил и денег британская корона действительно не пожалела. Как сообщило лондонское отделение Yahoo News, коронация Карла III благодаря размаху должна была принести местной индустрии гостеприимства £1 млрд при затратах в £50–100 млн.

На саму церемонию в Вестминстерском аббатстве прибыло более 2 тыс. человек, из них 850 — представители различных общественных групп, в том числе 450 «борцов с COVID-19», награжденных медалью Британской империи (BEM) в знак признания их усилий во время пандемии. На коронацию прибыли сотни политиков как из самой Британии, так и из других стран. Туда же был приглашен и президент США Джо Байден с супругой. Однако на мероприятие прибыла лишь Джилл Байден. Первая леди в день коронации выбрала синее платье, а ее внучка отдала предпочтение желтому. И совпадение с цветами украинского флага, вероятно, не было случайным.

«Это модная декларация была сделана на следующий день после того, как Джилл Байден сфотографировали с Кейт, принцессой Уэльской, и первой леди Украины Еленой Зеленской в Букингемском дворце вместе со ста главами государств и 20 королевскими семьями, которых принимал король Карл III (в преддверии коронации.— “Ъ”)»,— отметил The Washington Examiner. Госпожи Байден и Зеленская сидели рядом и на самой церемонии. К слову, за то, что Джо Байден отправил на коронацию супругу, он заслужил критику от экс-президента США Дональда Трампа. «Джо Байден должен был быть на коронации короля Карла III. Разве его так о многом попросили?» —недоумевал бывший глава Белого дома в своей соцсети Truth.

«Боже, храни короля!»

Примерно в половине одиннадцатого утра субботы началось то, чего все так долго ждали. Карл III и без пяти минут королева Камилла покинули Букингемский дворец, направившись в Вестминстерское аббатство в изысканной черно-золотой «государственной карете бриллиантового юбилея» (была изготовлена к 60-летнему юбилею правления Елизаветы II). Путь королевской процессии пролегал через центр Лондона. Толпы британцев и гостей со всего мира выстроились вдоль маршрута шествия. Также процессию сопровождал традиционный моросящий лондонский дождь.

Карл III прибыл в Вестминстерское аббатство примерно в 11 утра. К этому времени все расселись по местам. Приглашенные гости, включая членов королевской семьи, политиков и знаменитостей со всего мира, с нетерпением ждали начала церемонии. Среди них был принц Уильям, ставший принцем Уэльским после унаследования его отцом престола в прошлом году. Туда принц прибыл со своей женой принцессой Уэльской Кейт и их детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, девятилетний Джордж, теперь уже второй в очереди на престол, был в роли пажа при короле Карле III во время церемонии.

А вот брат Уильяма, принц Гарри, прибыл на церемонию в одиночестве — отсутствие его супруги Меган Маркл тоже нельзя было не заметить.

Герцогу Сассекскому предназначалось место в третьем ряду, и приблизиться к коронованному отцу, по замечанию британских СМИ, у него не было никакой возможности.

«Что же должен был чувствовать принц Гарри, наблюдая за этой исторической службой в третьем ряду вместе с членами королевской семьи, которые больше не могут терпеть его выходки? Не могут, потому что знают, что он провел последние три года, пытаясь разрушить тот самый институт, который его любимая бабушка так усердно поддерживала»,— написал колумнист Daily Mail Дэн Вуттон, снабдив свою колонку фотографией с растерянным принцем Гарри.

Виновник другого скандала, поставившего несмываемое пятно на британской короне, принц Эндрю, тоже почтил присутствием церемонию. Фигурант расследования, связанного с деятельностью Джеффри Эпштейна и связями с несовершеннолетней, выглядел, однако, более непринужденным, чем принц Гарри. Хотя и обоснованность присутствия на церемонии принца Эндрю, который отказался от публичных обязанностей из-за скандала, тоже вызвала негативную реакцию на страницах британских таблоидов.

Тем не менее все эти семейные драмы затмить коронацию не смогли. Виновник торжества в этот день был по-британски пунктуален, а каждое его действие было по-королевски выверено. В 11:50 архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби помазал Карла III на царство, а мгновения спустя водрузил на голову монарха корону Святого Эдуарда с 400 драгоценными камнями, включая рубины и сапфиры.

Наконец все восторженно смогли прокричать: «Боже, храни короля!» Одновременно с военных баз по всей Великобритании были запущены салюты.

А затем настал момент, которого так ждали поклонники у Букингемского дворца: королевская чета появилась на балконе по возвращении из Вестминстерского аббатства. Внимание к этому моменту было столь велико, что британский таблоид The Mirror привлек эксперта по языку тела, чтобы оценить, насколько гармонично Карл III и Камилла чувствуют себя в новых ролях. По словам эксперта в этих вопросах Джуди Джеймс, в роли они уже вполне вжились.

Судя по тому, как королева Камилла начала расставлять членов семьи на балконе, махала руками и руководила, она полностью осознала свою ответственность, уверена эксперт.

«Она может открыть новую эру гораздо более уверенной в себе. Это королева Камилла, которая могла бы соответствовать стремлению своего мужа к совершенству»,— заявила Джуди Джеймс. Что касается самого Карла III, то, по мнению собеседницы The Mirror, на балконе, приветствуя подданных, он выглядел уже совершенно гармонично и был вполне расслаблен.

Екатерина Мур