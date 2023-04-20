Король Карл III «стоит» почти £2 млрд

Король Карл III владеет личным состоянием в размере £1,815 млрд. Об этом заявила газета The Guardian, проведя, по ее словам, «первую полномасштабную оценку активов короля, начиная с поместий по всей стране и ювелирных изделий с бриллиантами и заканчивая картинами кисти Моне и Дали, автомобилями Rolls-Royce, скаковыми лошадьми и редкими марками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Великобритании Карл III

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Король Великобритании Карл III

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Анализом богатств короля Карла III занимались журналисты The Guardian вместе с 12 экспертами по оценке земли, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства и ювелирных изделий. Оценку инвестиций короля в акции и ценные бумаги журналисты издания проводили собственными силами.

The Guardian удалось установить наличие у короны 23 автомобилей марок Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin общей стоимостью около £6,3 млн. Два доставшиеся Карлу III от матери поместья Балморал и Сандрингем с охотничьими угодьями были оценены в £330 млн. Не менее £27 млн, по оценке журналистов, стоят порядка 70 чистокровных лошадей. Причем с осени 2022 года король уже продал нескольких из этих лошадей с аукциона, заработав на этом £2,3 млн.

Королевскую коллекцию марок, которая считается лучшей в мире, эксперты оценили в £100 млн. Ювелирные украшения, которых у короля журналисты насчитали 54, оцениваются в £533 млн. Инвестиции в ценные бумаги журналисты оценили в £142 млн. Герцогство Ланкастерское, совокупность части недвижимого имущества, принадлежащего монарху, приносит королю около £20 млн в виде ежегодных выплат, и его активы оцениваются в £653 млн.

Пресс-секретарь короля Карла III прокомментировал публикацию в The Guardian, назвав приведенные в ней цифры «творческой смесью спекуляций, допущений и неточностей». При этом точные цифры Букингемский дворец не привел, сославшись на то, что «личные финансы членов королевской семьи должны оставаться приватными, как и в случае с любыми другими лицами».

Следует отметить, что данные, приведенные в расследовании The Guardian, кардинально отличаются от результатов предыдущих попыток оценить личное состояние нового короля. Так, вскоре после смерти Елизаветы II журнал Fortune, ссылаясь на данные исследовательского института Wealth-X, сообщал, что личное состояние покойной королевы оценивалось примерно в £500 млн, самого же Карла — в £400 млн. Таким образом, даже предположив, что королева оставила все свое состояние старшему сыну, не передав ничего другим своим родственникам, личное состояние короля Карта III можно оценить лишь в £900 млн, то есть в половину того, что упомянули журналисты The Guardian.

Причина расхождений может крыться в разном определении того, что можно считать личным состоянием. К примеру, эксперты The Guardian включают в него всю стоимость активов герцогства Ланкастерского. При этом известно, что его нельзя в полной мере считать личной собственностью короля Карла, поскольку этот актив считается владением Короны, а не короля, который получает, как указывалось, лишь ежегодные выплаты, не имея права ни продать, ни передать кому-то сами активы.

Алена Миклашевская