Гарри Виндзор и тайные откровения

За несколько дней до официального начала продаж мемуаров принца Гарри под названием «Запасной» несколько экземпляров книги оказались в магазинах в Испании и попали в руки британских СМИ. Опубликованные ими фрагменты воспоминаний вызвали бурную реакцию в Великобритании. Одни обозреватели полагают, что откровения принца нанесут удар по авторитету королевской семьи. Другие упрекают его в несдержанности. Третьи считают это просто пиар-кампанией для книги, которую ожидали не меньше, чем в свое время ожидали очередную часть о приключениях Гарри Поттера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри во время интервью для ITV, 6 января 2023 года

Фото: AP Принц Гарри во время интервью для ITV, 6 января 2023 года

Фото: AP

Секс, наркотики, талибы

Официальное начало продаж книги «Запасной» принца Гарри, герцога Сассекского, намечено на 10 января. Однако, как сообщили некоторые британские СМИ, уже 5 января в книжных магазинах Барселоны долгожданная книга непонятным образом появилась в продаже и сразу же очутилась в руках некоторых британских репортеров. Газеты The Guardian, The Daily Mail и телеканал Sky News тут же стали публиковать отрывки из мемуаров, которые сразу окрестили сенсационными и скандальными.

В числе откровений бывшего наследника престола оказались, например, упоминания о том, что во времена бурной молодости, лет в семнадцать, он пробовал наркотики, такие как марихуана и кокаин, а также галлюциногенные грибы. «Не сказать, что это было очень весело, и я не почувствовал какого-то счастья или чувства окрыленности. Но я почувствовал себя немного по-другому. Собственно, в этом и заключалась цель. Почувствовать. Побыть другим»,— вспоминает герцог Сассекский.

Еще одним моментом, вызвавшим недоумение многих в Британии, стали воспоминания принца о том, как он потерял девственность.

По его словам, это также произошло в 17 лет и с женщиной, которая была намного старше него. «Ей нравились лошади, очень нравились. Поэтому она обращалась со мной как с жеребцом. Это было на улице, на какой-то лужайке. Мы подбежали туда, она шлепнула меня по заду, и мы очутились на земле на заднем дворе какого-то паба»,— поведал тайну своей молодости принц Гарри.

Темпераментность принца раскрылась еще в нескольких эпизодах мемуаров. Он рассказал о потасовке, которая случилась между ним и его родным братом, наследным принцем Уильямом, из-за жены Гарри Меган Маркл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, 23 сентября 2021 года

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, 23 сентября 2021 года

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

По его словам, в 2019 году Уильям назвал Меган Маркл грубой и проблемной женщиной, после чего между братьями произошла драка. «Мы схватили друг друга за грудки и упали на пол, Уильям несколько раз ударил меня об пол»,— вспоминает Гарри.

При этом некоторые обозреватели отмечают, что мемуары младшего принца пронизаны определенной обидой на своих ближайших родственников, что, в частности, выразилось и в названии книги — «Запасной».

Гарри стало известно, как его отец Чарльз отреагировал на рождение второго сына, сказав своей тогдашней жене принцессе Диане после родов: «Чудесно! Ты подарила мне наследника (Уильяма.— “Ъ”) и еще одного (Гарри.— “Ъ”), запасного. Теперь моя работа выполнена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Чарльз (сейчас король Карл III, в центре) с принцами Уильямом (справа) и Гарри, 13 февраля 2014 года

Фото: Alastair Grant Pool / AP Принц Чарльз (сейчас король Карл III, в центре) с принцами Уильямом (справа) и Гарри, 13 февраля 2014 года

Фото: Alastair Grant Pool / AP

Впрочем, обида в отношении королевской семьи не помешала принцу Гарри отдать десять лет службе в британской армии. Он дважды, в 2007–2008 и 2012–2013 годах, побывал в командировках в Афганистане, где принимал участие в боевых действиях против боевиков «Аль-Каиды» и «Талибана» (признаны в РФ террористическими группировками и запрещены). Принц проходил службу под именем Гарри Уэльс и вышел в отставку в 2015 году в звании капитана королевских ВВС.

В Афганистане Гарри служил на ударных вертолетах Apache сначала наводчиком, а затем командиром экипажа. По его словам, за время боевых действий он уничтожил с вертолета 25 террористов «Аль-Каиды» и «Талибана».

«Мое число — 25. Но это число не наполняет меня каким-то удовлетворением, или обескураживает меня»,— пишет Гарри

Он признался, что из вертолета не воспринимал убитых им как живых людей, а, скорее, как «шахматные фигуры», которые были убраны с доски.

А нас — рать!

Боевые воспоминания Гарри вызвали бурную реакцию не только в Великобритании, но и за ее пределами. Отставные британские военные заявили, что принцу не стоило быть настолько откровенным. Полковник в отставке Ричард Кемп заявил в интервью каналу Sky News, что такие подробные воспоминания Гарри об участии в афганской войне могут навредить репутации принца и «несправедливо окрасить в негативный оттенок» британскую армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принцесса Диана держит на руках принца Гарри, 9 августа 1987 года Фото: John Redman / AP Карл III с сыновьями Уильямом (слева) и Гарри, 6 сентября 1997 года Фото: John Gaps III / AP Принцы Уильям (в центре) и Гарри (справа) во время похорон королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Фото: Alberto Pezzali / AP Следующая фотография 1 / 3 Принцесса Диана держит на руках принца Гарри, 9 августа 1987 года Фото: John Redman / AP Карл III с сыновьями Уильямом (слева) и Гарри, 6 сентября 1997 года Фото: John Gaps III / AP Принцы Уильям (в центре) и Гарри (справа) во время похорон королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Фото: Alberto Pezzali / AP

«Его утверждения об уничтожении 25 человек могут настроить против него многих людей,— полагает полковник в отставке.— Хочу надеяться, что он находится под надежной охраной и никому не удастся отомстить ему. Но это только одна проблема. Второй проблемой таких откровений я считаю, что они могут быть восприняты так, как будто в британской армии его обучили таким образом, что он не считал своих врагов людьми, а только лишь шахматными фигурами на доске. Но это совершенно не так».

Резкая реакция последовала и от представителей движения «Талибан», которые сейчас находятся у власти в Афганистане.

«Мистер Гарри! Те, кого вы убивали,— не шахматные фигурки, они были людьми! У них были семьи, которые ждали их возвращения домой»,— заявил советник министра внутренних дел Афганистана Анас Хаккани.

Публикация отрывков из мемуаров принца Гарри вызвала неоднозначную реакцию не только из-за упоминаний об Афганистане. В интервью The Guardian биограф британского короля Карла III (ранее также известного как принц Чарльз) Кэтрин Майер назвала возможные последствия выхода книги для королевской семьи «катастрофическими». «Возможно, это станет чем-то, что послужит началом конца монархии. И именно это мы должны сейчас обсуждать. Важно и то, что это происходит на фоне падения доверия к государству и роста радикально правых настроений в политике»,— полагает эксперт.

В то же время некоторые подозревают, что утечки из книги могут быть частью ее пиар-кампании, сравнивая ажиотаж вокруг мемуаров с книгами о Гарри Поттере. Обозреватели CNN отмечают, что «возникают вопросы о том, каковы были меры предосторожности издателя книги, компании Penguin Random House, и каким образом газете The Guardian удалось получить копию, несмотря на заявлявшиеся "строгие меры предосторожности". Ведь с момента публикаций книг о Гарри Поттере ни одна другая книга не вызывала такого ажиотажа еще до выхода».

А обозреватели ВВС напрямую задаются вопросом «Помогли ли эти утечки пиару книги или навредили?».

Так, один из опрошенных BBC экспертов, редактор специализированного издания The Bookseller Филип Джонс сообщил ВВС, что подобные утечки «на 70% хороши» для книги и ее издателей.

«Полагаю, что вся эта шумиха может быть немного утомительной, но она произошла до того, как вышла книга. Уверен, им (издателям.— “Ъ”) будет лестно видеть новости о книге в заголовках во всем мире — именно сейчас, когда они хотят, чтобы интерес к ней рос за несколько дней до официальной публикации».

Евгений Хвостик