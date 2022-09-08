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Боже, прими королеву

Умерла Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II в четверг на 97-м году ушла из жизни. С ее кончиной ушла в прошлое и целая эпоха — не только для Великобритании, но и для всего мира. За 70 лет правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров Соединенного Королевства, последнюю из которых — Лиз Трасс — монарх привела к присяге всего два дня назад, а первым в этом ряду был «величайший британец» Уинстон Черчилль. Она принимала у себя первого человека, побывавшего в космосе, Юрия Гагарина. И оказалась первым британским монархом, побывавшим в России после революции 1917 года. Еще до официального заявления о ее смерти британцы потянулись с цветами к Букингемскому дворцу, а уже после — один за другим свои соболезнования начали выражать мировые лидеры. Корона перешла к сыну Елизаветы II, который взял имя Карл III.

Фото: Saul LOEB and Ronny HARTMANN / AFP

Фото: Saul LOEB and Ronny HARTMANN / AFP

Всемирный траур

«Королева мирно умерла в (шотландском замке.— “Ъ”) Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра»,— обнародовали в Букингемском дворце новость, которую так боялись услышать миллионы британцев и жителей других стран по всему миру. На выходе из Букингемского дворца лакей вывесил траурное объявление. На официальном сайте королевской семьи все ссылки стали переводить на страницу с известием о случившемся. Правительственные порталы и соцсети мгновенно заполнились траурными баннерами. Все британские телеканалы перестроили свой эфир.

Чем известна королева Великобритании Елизавета II

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«Смерть моей горячо любимой Матери, Ее Величества Королевы,— момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи… Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и Содружеством наций и бесчисленным множеством людей по всему миру. В период траура и перемен моя семья и я будем утешаться и поддерживаться знанием о том уважении и глубокой привязанности, которыми широко пользовалась Королева»,— говорится в заявлении нового короля Великобритании Карла III, который еще в четверг днем был принцем Уэльским Чарльзом.

На печальные известия из Шотландии почти сразу отреагировала премьер-министр Лиз Трасс, которая не поехала (в отличие от многочисленных членов королевской семьи) в Балморал и осталась в Лондоне. «Британия — великая страна, какой она является сегодня, благодаря ей (Елизавете II.— “Ъ”). Сейчас мы современная, процветающая, динамично развивающаяся нация. Несмотря ни на что, королева Елизавета II обеспечила нам стабильность и силу, в которых мы нуждались. Это экстраординарное достижение править с таким достоинством и изяществом в течение 70 лет»,— заявила премьер-министр у входа в свою резиденцию. Глава Кабинета министров также сказала фразу, которая не произносилась с таким смыслом с момента ухода из жизни в 1952 году отца Елизаветы II — Георга VI: «Боже, храни короля!».

Мировая реакция на уход Елизаветы II была молниеносной. Например, по словам Джастина Трюдо — премьер-министра Канады, где главой государства официально считается британский монарх,— канадцы узнали новость о кончине «с тяжелейшим сердцем», а Ее Величество «навсегда останется важной частью истории» их страны. Между тем из США первая реакция последовала от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заверила, что «сердца и мысли» американцев сейчас с семьей королевы и народом Соединенного Королевства. Затем выступил и президент Джо Байден, назвав королеву «не просто монархом», а человеком, «определявшим эпоху».

Обозреватель «Ъ» Сергей Строкань на смерть королевы

Выразил соболезнования и генсек ООН Антониу Гутерриш, назвав «Елизавету II хорошим другом Организации Объединенных Наций». Также в числе первых отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что «мысли и молитвы» украинцев сейчас с Соединенным Королевством.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королю Карлу III. «С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании»,— заявил российский лидер.

Соболезнования и слова поддержки королевской семье и британскому народу продолжали сыпаться всю ночь. Причем не смогли пройти мимо этого события не только действующие политики, но и те, кто уже давно отошел от власти. Так, экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил: «Мы потеряли не только нашего монарха, но и матриарха нашей нации, фигуру, которая больше, чем кто-либо другой, объединила нашу страну, олицетворяла все, что заставляет нас гордиться тем, что мы британцы». А бывший президент США Барак Обама подчеркнул, что она была «маяком стабильности» для всего мира.

Еще до официального объявления о кончине монарха к Букингемскому дворцу потянулись толпы британцев. К вечеру вся площадь перед ним была заполнена людьми. Как сообщила газета The Sun, государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти, церемония пройдет в мемориальной часовне короля Георга VI. До этого в Виндзорском замке состоится панихида.

Расколотое королевство

Всего несколько месяцев назад, в июне, Соединенное Королевство с королевским размахом отмечало Платиновый юбилей Елизаветы II — 70 лет нахождения на троне.

Парад с участием 1,4 тыс. солдат и военного оркестра, пролет 70 самолетов-истребителей и вертолетов, залпы из 82 орудий, гала-концерт у Букингемского дворца, служба в соборе святого Павла, королевские скачки на ипподроме Эпсом-Даунс, акция The Big Jubilee Lunch, в рамках которой британцы устраивали пикники по всей стране — это лишь часть мероприятий, прошедших со 2 по 5 июня.

При этом юбилей стал для британцев поводом задуматься над тем, что значит для них монархия и зачем она нужна в XXI веке. Так, подробное исследование провела социологическая компания YouGov, опросившая 1669 британцев.

Выяснилось, что шесть человек из десяти (62%) уверены: монархия нужна Британии. А 22% уверены: британцы должны сами выбирать главу государства. При этом чувствуется значительная разница между консерваторами (которые, напомним, находятся у власти сейчас) и лейбористами. Среди первых за монархию — 84%, против — 9%. Среди вторых — 48% за и 37% против.

Есть и поколенческий разрыв. В категории «65 лет и старше» монархию поддерживают 77% британцев, а в категории «от 18 до 24 лет» — только 33%.

При этом в 2011 году, когда YouGov стала проводить такие опросы, за сохранение монархии выступали 59% молодых жителей страны.

И такая тенденция характерна не только для молодежи. Так, в июле 2012 года в Соединенном Королевстве было 75% сторонников монархии. То есть за десятилетие показатель снизился на 13 процентных пунктов.

Любопытны и ответы на другой вопрос: «Через сто лет в Британии все еще будет монархия?» Британцы поделились практически поровну: 41% уверен, что будет, 39% — что нет. В 2011 году оптимистами были две трети опрошенных, пессимистами — 24%. В 2015 году — в предыдущий раз, когда этот вопрос задавался, 62% британцев предполагали, что Соединенное Королевство через сто лет останется королевством.

Так или иначе значимость королевской семьи будет снижаться. Во всяком случае, как следует из того же опроса, 56% британцев считают, что королевская семья сейчас менее важна для страны, чем в 1952 году, когда Елизавета II взошла на престол. И лишь 11% заявили, что монарх и члены его семьи сейчас играют более заметную роль, чем 70 лет назад.

То, как будут меняться общественные настроения, зависит в решающей степени от нового короля. Но ему будет очень непросто. По данным все той же YouGov, самым популярным членом королевской семьи, естественно, была Елизавета II. А вот дальше шли герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и его супруга Кэтрин (причем она на втором месте, а он — на третьем). Отец Уильяма — принц Чарльз (он же теперь Карл III) — в этом рейтинге же был лишь седьмым. А отдельно среди миллениалов (то есть, по классификации YouGov, родившихся в 1982–1999 годах) он находился аж на 12-м месте.

На этом фоне логичными выглядели результаты опроса, проведенного весной компанией Ipsos: 42% британцев выступали за то, чтобы Чарльз уступил место короля своему сыну. 24% выступили тогда против такой рокировки. Впрочем, такой вариант всегда выглядел фантастическим.

Чем известен Карл III

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При этом 48% опрошенных социологами Ipsos все-таки давали понять, что уверены: сын Елизаветы II будет хорошо справляться с обязанностями короля. Совсем не верили в его способности лишь 19%.

Так или иначе ноша, которую теперь взвалил на себя Карл III, будет крайне тяжелой. «Мировая репутация королевы как почти безупречного монарха, пользующегося любовью народа, идет впереди нее. И все, что будет делать новый король, неизбежно будет выглядеть неполноценным. Даже в тех случаях, где это на самом деле не так. Каждое решение, каждое высказывание, каждый выбор слова будут оцениваться и анализироваться СМИ и сопоставляться с иногда идеализированным, если не сказать гипотетическим, взглядом на то, что его мать могла или не могла бы делать и говорить. Другими словами, средства массовой информации будут его немного пинать»,— писала на фоне Платинового юбилея британская газета The Independent. И добавляла: «Впрочем, он к этому уже привык».

Алексей Забродин, Павел Тарасенко, Галина Дудина

Фотогалерея

Главные вехи жизни и правления королевы Елизаветы II

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Британская королева Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью будущего короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. 6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца

Британская королева Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью будущего короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. 6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца

Фото: AP

Будущая королева получила домашнее образование. Кроме базовых школьных предметов, ей преподавали конституционное право, экономику, искусство и музыку &lt;br>На фото слева направо: сестра Елизаветы принцесса Маргарет, принцесса Елизавета и ее мать

Будущая королева получила домашнее образование. Кроме базовых школьных предметов, ей преподавали конституционное право, экономику, искусство и музыку
На фото слева направо: сестра Елизаветы принцесса Маргарет, принцесса Елизавета и ее мать

Фото: AP

С ранних лет Елизавета занималась верховой ездой, ставшей ее хобби на многие годы. В 1944 году принцесса выиграла первый приз в престижном частном заезде

С ранних лет Елизавета занималась верховой ездой, ставшей ее хобби на многие годы. В 1944 году принцесса выиграла первый приз в престижном частном заезде

Фото: AP

«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне» &lt;br>В 1940 году 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Годом позже Елизавета получила статус государственного советника и с тех пор имела право выполнять функции короля в случае его отсутствия или недееспособности

«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»
В 1940 году 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Годом позже Елизавета получила статус государственного советника и с тех пор имела право выполнять функции короля в случае его отсутствия или недееспособности

Фото: AP

«Работа — это плата человека за право пребывать на земле»&lt;br> Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта &lt;br>На фото: c генералом ВВС США Джеймсом Дулиттлом во время его визита в Великобританию в июле 1944 года

«Работа — это плата человека за право пребывать на земле»
Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта
На фото: c генералом ВВС США Джеймсом Дулиттлом во время его визита в Великобританию в июле 1944 года

Фото: AP

«Грусть — это цена, которую мы платим за любовь» &lt;br>20 ноября 1947 года cостоялась церемония бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Став мужем принцессы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского

«Грусть — это цена, которую мы платим за любовь»
20 ноября 1947 года cостоялась церемония бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Став мужем принцессы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского

Фото: AP / file

«Я искренне присягаю на службу вам, как многие из вас присягнули мне. На протяжении всей своей жизни и от всего сердца я буду стараться быть достойной вашего доверия»&lt;br> В 1947 году во время турне по Южной Африке Елизавета в день своего 21-летия выступила по радио с обещанием посвятить жизнь службе Британии

«Я искренне присягаю на службу вам, как многие из вас присягнули мне. На протяжении всей своей жизни и от всего сердца я буду стараться быть достойной вашего доверия»
В 1947 году во время турне по Южной Африке Елизавета в день своего 21-летия выступила по радио с обещанием посвятить жизнь службе Британии

Фото: AP

«Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире» &lt;br>Первенец Елизаветы и Филиппа принц Чарльз родился в 1948 году. Спустя два года на свет появилась принцесса Анна. В 1960 году у королевы родился второй сын, принц Эндрю, a в 1964-м — третий , принц Эдуард &lt;br>На фото: Елизавета с Чарльзом и Анной

«Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире»
Первенец Елизаветы и Филиппа принц Чарльз родился в 1948 году. Спустя два года на свет появилась принцесса Анна. В 1960 году у королевы родился второй сын, принц Эндрю, a в 1964-м — третий , принц Эдуард
На фото: Елизавета с Чарльзом и Анной

Фото: AP

«Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас и никто не станет вас защищать просто потому, что вы — это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы» &lt;br>После смерти короля Георга VI в 1952 году его дочь Елизавета II взошла на престол. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению

«Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас и никто не станет вас защищать просто потому, что вы — это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы»
После смерти короля Георга VI в 1952 году его дочь Елизавета II взошла на престол. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению

Фото: AP

Торжественную коронацию королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года в прямом эфире смотрели более 27 млн человек

Торжественную коронацию королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года в прямом эфире смотрели более 27 млн человек

Фото: AP

Считается, что трансляция коронации Елизаветы II способствовала росту популярности телевещания. По некоторым оценкам, церемония обошлась более чем в 1,5 млн фунтов стерлингов (сейчас — более 40 млн фунтов)

Считается, что трансляция коронации Елизаветы II способствовала росту популярности телевещания. По некоторым оценкам, церемония обошлась более чем в 1,5 млн фунтов стерлингов (сейчас — более 40 млн фунтов)

Фото: AP

Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 году Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991 году она стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США

Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 году Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991 году она стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США

Фото: AP

В 1981 году королева Елизавета дала официальное согласие на женитьбу принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги прожили в браке 15 лет, а через год после развода, в 1997-м Леди Ди погибла в автокатастрофе

В 1981 году королева Елизавета дала официальное согласие на женитьбу принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги прожили в браке 15 лет, а через год после развода, в 1997-м Леди Ди погибла в автокатастрофе

Фото: AP

«Я не пишу законов и не веду вас в бой. Все, что я могу, — отдать сердце этим старым островам и преданно служить людям Британского Содружества»&lt;br> Королева Елизавета выполняет множество представительских функций, практически не оказывая влияния на государственную политику, которой занимается правительство

«Я не пишу законов и не веду вас в бой. Все, что я могу, — отдать сердце этим старым островам и преданно служить людям Британского Содружества»
Королева Елизавета выполняет множество представительских функций, практически не оказывая влияния на государственную политику, которой занимается правительство

Фото: AP / Bob Dear / Bipna / Pool / Rota

Королевская семья неоднократно подверглась нападениям радикалов. Террористами был убит дядя мужа Елизаветы II лорд Луис Маунтбеттен. В 1981 году удалось пресечь покушение на принца Чарльза: полиция перехватила адресованный ему конверт с бомбой. В том же году королева участвовала в церемонии освещения нового знамени. После нескольких холостых выстрелов лошадь, испугавшись, чуть не сбросила ее с седла. Стрелка обвинили в госизмене и приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2014 году, как писала газета The Sun, в Лондоне по подозрению в подготовке покушения на королеву были задержаны четыре исламиста

Королевская семья неоднократно подверглась нападениям радикалов. Террористами был убит дядя мужа Елизаветы II лорд Луис Маунтбеттен. В 1981 году удалось пресечь покушение на принца Чарльза: полиция перехватила адресованный ему конверт с бомбой. В том же году королева участвовала в церемонии освещения нового знамени. После нескольких холостых выстрелов лошадь, испугавшись, чуть не сбросила ее с седла. Стрелка обвинили в госизмене и приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2014 году, как писала газета The Sun, в Лондоне по подозрению в подготовке покушения на королеву были задержаны четыре исламиста

Фото: Reuters

«Мы потеряли американские колонии, потому что не хватило государственной мудрости понять простую истину: не разевай рот на то, чего не сможешь проглотить»&lt;br> В настоящее время Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке

«Мы потеряли американские колонии, потому что не хватило государственной мудрости понять простую истину: не разевай рот на то, чего не сможешь проглотить»
В настоящее время Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке

Фото: Reuters / Ian Jones

В 2011 году женился внук Елизаветы II Уильям. Избранницей 28-летнего принца стала его давняя подруга Кейт Миддлтон (на фото). Королева даровала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских

В 2011 году женился внук Елизаветы II Уильям. Избранницей 28-летнего принца стала его давняя подруга Кейт Миддлтон (на фото). Королева даровала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских

Фото: AP / Phil Noble

Елизавета II празднует день рождения дважды в год: 21 апреля она отмечает праздник в кругу семьи и друзей, а в третью субботу июня вся Великобритания празднует официальный день рождения монарха

Елизавета II празднует день рождения дважды в год: 21 апреля она отмечает праздник в кругу семьи и друзей, а в третью субботу июня вся Великобритания празднует официальный день рождения монарха

Фото: AP / Paul Rogers

По данным Forbes, личные активы королевы превышают $500 млн. Она владеет объектами недвижимости, ювелирными украшениями, конными фермами, коллекционными произведениями искусства. Стоимость активов семьи без права продажи оценивается изданием на сумму около $28 млрд

По данным Forbes, личные активы королевы превышают $500 млн. Она владеет объектами недвижимости, ювелирными украшениями, конными фермами, коллекционными произведениями искусства. Стоимость активов семьи без права продажи оценивается изданием на сумму около $28 млрд

Фото: Reuters / Adrian Dennis

Одно из любимых увлечений королевы — разведение собак и скаковых лошадей. За всю жизнь королевы в ее семье было более 30 собак породы корги

Одно из любимых увлечений королевы — разведение собак и скаковых лошадей. За всю жизнь королевы в ее семье было более 30 собак породы корги

Фото: Reuters / Andy Clark

В 2012 году в честь 60-летия нахождения Елизаветы II на троне лондонский Биг-Бен был переименован в «Башню Елизаветы». В 2015 году году действующая королева стала рекордсменом по длительности правления в стране — она обошла королеву Викторию, которая провела на троне 64 года

В 2012 году в честь 60-летия нахождения Елизаветы II на троне лондонский Биг-Бен был переименован в «Башню Елизаветы». В 2015 году году действующая королева стала рекордсменом по длительности правления в стране — она обошла королеву Викторию, которая провела на троне 64 года

Фото: AP / John Stillwell, Pool

В 2017 году стало известно о помолвке внука королевы принца Гарри (на фото). Его невестой стала американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-мажоры». Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре. В январе 2020 года супруги объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит»

В 2017 году стало известно о помолвке внука королевы принца Гарри (на фото). Его невестой стала американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-мажоры». Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре. В январе 2020 года супруги объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит»

Фото: AP / Julian Simmonds

«Мы не можем положить конец войнам или остановить несправедливость, но эффект от тысяч сложенных воедино маленьких добрых дел может быть сильнее, чем мы можем себе это представить»

«Мы не можем положить конец войнам или остановить несправедливость, но эффект от тысяч сложенных воедино маленьких добрых дел может быть сильнее, чем мы можем себе это представить»

Фото: AP / Ben Stansall

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни скончался муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни скончался муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет

Фото: Leon Neal / Pool / AP

6 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии Елизавета II приняла нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. 8 сентября королева скончалась. Британский престол перешел ее старшему сыну 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу

6 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии Елизавета II приняла нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. 8 сентября королева скончалась. Британский престол перешел ее старшему сыну 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу

Фото: Reuters

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Британская королева Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью будущего короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. 6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца

Фото: AP

Будущая королева получила домашнее образование. Кроме базовых школьных предметов, ей преподавали конституционное право, экономику, искусство и музыку
На фото слева направо: сестра Елизаветы принцесса Маргарет, принцесса Елизавета и ее мать

Фото: AP

С ранних лет Елизавета занималась верховой ездой, ставшей ее хобби на многие годы. В 1944 году принцесса выиграла первый приз в престижном частном заезде

Фото: AP

«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне»
В 1940 году 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Годом позже Елизавета получила статус государственного советника и с тех пор имела право выполнять функции короля в случае его отсутствия или недееспособности

Фото: AP

«Работа — это плата человека за право пребывать на земле»
Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта
На фото: c генералом ВВС США Джеймсом Дулиттлом во время его визита в Великобританию в июле 1944 года

Фото: AP

«Грусть — это цена, которую мы платим за любовь»
20 ноября 1947 года cостоялась церемония бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Став мужем принцессы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского

Фото: AP / file

«Я искренне присягаю на службу вам, как многие из вас присягнули мне. На протяжении всей своей жизни и от всего сердца я буду стараться быть достойной вашего доверия»
В 1947 году во время турне по Южной Африке Елизавета в день своего 21-летия выступила по радио с обещанием посвятить жизнь службе Британии

Фото: AP

«Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире»
Первенец Елизаветы и Филиппа принц Чарльз родился в 1948 году. Спустя два года на свет появилась принцесса Анна. В 1960 году у королевы родился второй сын, принц Эндрю, a в 1964-м — третий , принц Эдуард
На фото: Елизавета с Чарльзом и Анной

Фото: AP

«Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас и никто не станет вас защищать просто потому, что вы — это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы»
После смерти короля Георга VI в 1952 году его дочь Елизавета II взошла на престол. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению

Фото: AP

Торжественную коронацию королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года в прямом эфире смотрели более 27 млн человек

Фото: AP

Считается, что трансляция коронации Елизаветы II способствовала росту популярности телевещания. По некоторым оценкам, церемония обошлась более чем в 1,5 млн фунтов стерлингов (сейчас — более 40 млн фунтов)

Фото: AP

Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 году Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991 году она стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США

Фото: AP

В 1981 году королева Елизавета дала официальное согласие на женитьбу принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги прожили в браке 15 лет, а через год после развода, в 1997-м Леди Ди погибла в автокатастрофе

Фото: AP

«Я не пишу законов и не веду вас в бой. Все, что я могу, — отдать сердце этим старым островам и преданно служить людям Британского Содружества»
Королева Елизавета выполняет множество представительских функций, практически не оказывая влияния на государственную политику, которой занимается правительство

Фото: AP / Bob Dear / Bipna / Pool / Rota

Королевская семья неоднократно подверглась нападениям радикалов. Террористами был убит дядя мужа Елизаветы II лорд Луис Маунтбеттен. В 1981 году удалось пресечь покушение на принца Чарльза: полиция перехватила адресованный ему конверт с бомбой. В том же году королева участвовала в церемонии освещения нового знамени. После нескольких холостых выстрелов лошадь, испугавшись, чуть не сбросила ее с седла. Стрелка обвинили в госизмене и приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2014 году, как писала газета The Sun, в Лондоне по подозрению в подготовке покушения на королеву были задержаны четыре исламиста

Фото: Reuters

«Мы потеряли американские колонии, потому что не хватило государственной мудрости понять простую истину: не разевай рот на то, чего не сможешь проглотить»
В настоящее время Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке

Фото: Reuters / Ian Jones

В 2011 году женился внук Елизаветы II Уильям. Избранницей 28-летнего принца стала его давняя подруга Кейт Миддлтон (на фото). Королева даровала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских

Фото: AP / Phil Noble

Елизавета II празднует день рождения дважды в год: 21 апреля она отмечает праздник в кругу семьи и друзей, а в третью субботу июня вся Великобритания празднует официальный день рождения монарха

Фото: AP / Paul Rogers

По данным Forbes, личные активы королевы превышают $500 млн. Она владеет объектами недвижимости, ювелирными украшениями, конными фермами, коллекционными произведениями искусства. Стоимость активов семьи без права продажи оценивается изданием на сумму около $28 млрд

Фото: Reuters / Adrian Dennis

Одно из любимых увлечений королевы — разведение собак и скаковых лошадей. За всю жизнь королевы в ее семье было более 30 собак породы корги

Фото: Reuters / Andy Clark

В 2012 году в честь 60-летия нахождения Елизаветы II на троне лондонский Биг-Бен был переименован в «Башню Елизаветы». В 2015 году году действующая королева стала рекордсменом по длительности правления в стране — она обошла королеву Викторию, которая провела на троне 64 года

Фото: AP / John Stillwell, Pool

В 2017 году стало известно о помолвке внука королевы принца Гарри (на фото). Его невестой стала американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-мажоры». Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре. В январе 2020 года супруги объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит»

Фото: AP / Julian Simmonds

«Мы не можем положить конец войнам или остановить несправедливость, но эффект от тысяч сложенных воедино маленьких добрых дел может быть сильнее, чем мы можем себе это представить»

Фото: AP / Ben Stansall

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни скончался муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет

Фото: Leon Neal / Pool / AP

6 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии Елизавета II приняла нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. 8 сентября королева скончалась. Британский престол перешел ее старшему сыну 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу

Фото: Reuters

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