Замглавы МИД РФ Вершинин анонсировал четырехстороннюю встречу по зерновой сделке

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин анонсировал проведение четырехсторонней встречи по зерновой сделке на уровне заместителей министров ее стран-участниц. По его словам, встреча должна пройти в скором времени. МИД РФ последовательно заявляет о невыполнении «российской» части меморандума и в связи с этим негативно оценивает перспективы продления соглашения, заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это (встреча.—"Ъ") позволит нам посмотреть, где мы находимся с точки зрения выполнения всех обязательств сторон по этой зерновой сделке, ее целей, направленности. И, в конце концов, делать это с учетом того… как выполняется вторая часть пакета по меморандуму между Российской Федерацией и ООН»,— сказал господин Вершинин в интервью RT.

Он также сообщил, что к текущему моменту благодаря механизмам меморандума удалось вывезти свыше 20 млн тонн зерновых. Однако сельхозпродукция вывозится в «сытые» страны, тогда как сама задумка была в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в целом, резюмировал замминистра.

В марте российский МИД сформулировал «пять системных проблем» зернового меморандума, связанных преимущественно с выполнением «российской части» соглашения. В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что проблема продления кроется в несоблюдении условий, которые поставила Россия.

О возобновлении переговоров по зерновой сделке — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Григорий Лейба