Глава МИД Турции Чавушоглу: проблема продления зерновой сделки — в неисполнении требований России

Возможности продления зерновой сделки зависят от учета требований России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, сейчас стопроцентной гарантии продления сделки нет, но ведется «серьезная работа», и «есть надежды на успех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России. Это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие»,— пояснил министр в эфире NTV (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. В апреле ООН направила РФ, Украине и Турции «дорожные карты» по продлению зерновой сделки. Минобороны Турции заявило, что делегации трех стран встретятся для обсуждения сделки 5 мая в Стамбуле. МИД РФ это не подтвердил.

Лаура Кеффер