Туристы утомили Бали

Власти Бали предложили закрыть остров для массового туризма на 100 лет. Губернатор Ваян Костер заявил, что готов ввести квоты для иностранцев. Как будет работать схема, пока неизвестно. По предварительным данным, человек, который захочет отдохнуть на пляжах Индонезии, должен зарегистрировать заявку за год до планируемой поездки. Полететь в отпуск можно будет только когда подойдет очередь. Как объясняют власти, пойти на такие меры придется из-за поведения иностранных туристов, большинство из которых приехали из России. Какие возникают претензии? И что будет, если массовый туризм все же ограничат? Расскажет Елена Иванова.

В 2022 году Бали стал не только местом зимовки россиян, но и удобным направлением для релокации. Приезжие арендовали апартаменты, из-за чего цены на недвижимость пошли вверх. Некоторые начали работать без официального разрешения, например, преподавали соотечественникам йогу или делали массаж. На острове возникла так называемая русская деревня. И эта ситуация все больше беспокоит местное население, вплоть до того, что индонезийцы жалуются на иностранцев в полицию, рассказал Александр, живущий на Бали:

«В Индонезии, особенно на Бали, очень высокая коррупция. Например, человек нарушает какие-то правила, и правоохранители могут завести его в полицейский участок и попросить взятку прямо там. Они сами заинтересованы в том, чтобы ты что-то нарушил, потому могут на этом заработать. Полиция платит местным индонезийцам $300 за то, чтобы они сдали иностранного туриста».

По официальным данным, с начала этого года из Индонезии депортировали более 100 иностранных граждан, примерно треть из них — россияне. Чаще всего речь идет о нарушении миграционных правил или серьезных проступках, например, употреблении наркотиков. Скандалов с менее тяжкими последствиями тоже немало.

Поводом для разбирательства становится в том числе неуважение к местной культуре, например, танцы на ступенях храма или откровенная фотосессия со священным деревом. Хотя претензии к релокантам не всегда оправданы, отметила Александра Святоха, которая уже шесть лет живет на Бали. Тем более что россияне нередко помогали местным индонезийцам, рассказала собеседница “Ъ FM”:

«Когда был локдаун и остров был закрыт два года, русское комьюнити очень сильно помогало деревням, местным жителям — они развозили рис, яйца, какие-то такие минимальные продукты. Без туризма остров загибался. Стоимость жизни на Бали очень высокая по сравнению с прошлым годом. Думаю, что из-за этого пошло недовольство. Хотя, по моему личному мнению, молодежь из Англии или из Австралии во время своих студенческих каникул ведет себя намного более вызывающе, агрессивно и некрасиво».

Собеседники “Ъ FM” сомневаются, что Бали ограничит массовый туризм. Все-таки от него зависит экономика острова. Кроме того, Индонезия обсуждает восстановление прямого авиасообщения с Россией и даже готова дать гарантии, что не задержит самолеты. Тем не менее, если идею реализуют, то остров перестанет быть привлекательным, считает директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко:

«Отдых на Бали не является бюджетным. Сейчас мы видим, что средний чек наших клиентов по турам составляет 206 тыс. руб. При введении системы квот многие путешественники, которые выбирают отдых в Индонезии как альтернативный вариант могут отказаться от него в пользу того направления, на которое им будет проще приобрести турпакет».

Очередь на отдых призвана сделать Бали премиальным направлением —«вторыми Мальдивами», как говорит губернатор Ваян Костер. Его беспокоит наплыв туристов с низким уровнем доходов и трат. Но в данной ситуации власти решили пойти по пути искусственных ограничений, а не, например, повышения уровня гостиниц и сервиса.

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Светлана Белова