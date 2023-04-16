На Бали проинспектировали «русскую деревню» в Убуде

Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела Минюста Индонезии вчера, 15 апреля, провела инспекцию в комплексе апартаментов PARQ в Убуде, который местные жители называют русской деревней. По данным Tribun Bali, для проверки задействовали 24 инспектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекc апартаментов PARQ в Убуде

Фото: PARQ Комплекc апартаментов PARQ в Убуде

Фото: PARQ

Глава иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди объяснила, что в PARQ приезжает наибольшее количество иммигрантов. В ходе инспекций было проверено около 90 апартаментов. Россияне проживали в половине из них. Остальные посетители прибыли из Казахстана, Германии и Индонезии.

По результатам инспекций, нарушений миграционного законодательства не обнаружили. Теди Риянди отметил, что проверки проводятся регулярно и не имеют отношения к количеству проживающих в Убуде русских.

23 марта портал Detik сообщил, что жители Бали пожаловались на возникшую на острове «русскую деревню». Жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию, поскольку большое количество россиян арендовали апартаменты в Убуде, а также заняли рабочие места в сфере туризма и развлечений.

22 марта газета The Wall Street Journal писала, что некоторые россияне на Бали игнорируют ограничения пребывания по туристической визе и остаются на острове дольше положенного. По этой причине за март 2023 года власти Индонезии депортировали около 50 туристов, из них 20 — россияне.

Для россиян и украинцев действует упрощенный порядок выдачи виз в Индонезии. Они оформляются по прибытии в страну. В начале марта губернатор Бали Ваян Костер предложил ужесточить визовый режим для российских и украинских туристов из-за регулярных нарушений.

Лусине Баласян