Бали введет квоты для иностранных туристов

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о подготовке системы квот для иностранных туристов. Он отметил, что эта мера станет ответом на рост числа туристов, которые систематически нарушают правила пребывания на острове. По словам губернатора, в большинстве случаев такие туристы приезжают из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fikri Yusuf / G20 Media Center / Handout / Reuters Фото: Fikri Yusuf / G20 Media Center / Handout / Reuters

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим (количество туристов.— "Ъ"), внедрив систему квот»,— приводит портал detik слова губернатора. Господин Костер объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд. «Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить»,— добавил он.

Одной из главных причин введения квот Ваян Костер назвал поведение иностранных туристов. «Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят»,— сказал он. По словам губернатора, с января 2023 года из Индонезии был депортирован 101 иностранный гражданин, 27 из них — россияне. Всего на Бали находятся 50 тыс. туристов из России.

23 марта портал Detik сообщил, что жители Бали пожаловались на возникшую на острове «русскую деревню». Жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию, поскольку большое количество россиян арендовали апартаменты в Убуде, а также заняли рабочие места в сфере туризма и развлечений. 22 марта The Wall Street Journal писала, что некоторые россияне на Бали игнорируют ограничения пребывания по туристической визе и остаются на острове дольше положенного.

Милена Костерева