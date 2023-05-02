С начала 2023 года около тысячи свердловчан нарушили противопожарные ограничения

С начала пожароопасного сезона 2023 года 992 свердловчанина нарушили ограничительные меры, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, в выходные с 29 апреля по 1 мая специалисты контрольно-надзорных групп составили 211 протоколов административных правонарушений, а также начато расследование 79 проступков. В Нижнетагильском и Горноуральском городских округах с начала пожароопасного сезона инспекторами составлено 67 протоколов, 26 из них за разведение огня и сжигание мусора.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. Из-за возникновения лесных пожаров с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. По площади лесных пожаров регион занимает второе место в стране, уступая только Курганской области.

За предоставление информации о виновниках пожара двум жителям Тюменской области выплатили по 40 тыс. руб. Напомним, за разглашение данных о лесных поджигателях губернатор региона Александр Моор пообещал выплаты в размере 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте